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Политика ,  
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SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооружения
За последние пять лет Россия сократила экспорт вооружений на 17%, за счет падения объема поставок в Индию и Венесуэлу. Тем не менее Москва сохраняет второе место в списке крупнейших продавцов оружия
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

США, Россия и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире, следует из нового доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Однако за последнюю пятилетку экспорт оружия из России заметно сократился, а США укрепили доминирующее положение.

В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай, — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. За последнюю пятилетку США увеличили отрыв от прочих поставщиков оружия. К 2018 году экспорт вооружений из США вырос на 29% по сравнению с периодом 2009 — 2013 годов. В целом Соединенные Штаты заняли 36% объема мирового рынка вооружений.

«США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб», — заявил директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

Объем российского экспорта вооружений за тот же период сократился на 17%. Причиной этому стало сокращение импорта Индией и Венесуэлой. Это компенсируется растущей долей США и европейских стран из топ-5: в 2014-18 Франция увеличила экспорт вооружений на 43%, а Германия — на 13%.

Военные закупки продолжают наращивать страны Ближнего Востока. В 2014 — 2018 годах импорт оружия ближневосточными странами увеличился на 87%. На Ближний Восток приходится 35% мирового объема импорта вооружений. Крупнейшими в мире импортерами оружия стали Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир. При этом 56% оруженйного импорта в Индии обеспечивается поставками из России.

В декабре SIPRI опубликовал данные, согласно которым Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия. Россия по-прежнему отстает от США, однако сумела обойти Великобританию. В 2017 году продажи российского оружия увеличились на 8,5%. Москва получила 9,5% мирового рынка, общая стоимость которого оценивается в $398,2 млрд.

Зампред правительства Юрий Борисов, курирующий российский оборонно-промышленный комплекс, в интервью РБК в начале декабря утверждал, что Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений с долей в 22% мирового рынка. Он уточнил, что на экспорт идет 21,4% продукции российского ОПК.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: экспорт оружия
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