В ФСВТС заявили о полубандитском прессинге покупателей российского оружия

Директор ФСВТС считает, что санкции против российского оборонно-промышленного комплекса не снимут никогда. Политическое давление на партнеров России переходит в полубандитский прессинг, заявил он

Фото: Андрей Любимов / РБК

На иностранных партнеров предприятий российского оборонно-промышленного комплекса оказывается давление с целью вытеснить Россию с рынка, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на экспертном совете по ВТС при комиссии Госдумы по ОПК, передает корреспондент РБК.

За сотрудничество с российским ОПК банки и организации из третьих стран рискуют попасть под действие вторичных санкций США, отметил Шугаев. «Все это делается в попытках вытеснить Россию c традиционных и перспективных рынков вооружений. Я вам прямо скажу, очень много примеров, когда политическое давление переходит в полубандитский прессинг, когда выкручивают руки нашим партнерам», — сказал он.

По словам Шугаева, в ближайшие годы санкции не снимут и ОПК будет работать в таких условиях. «Я считаю, они не то что не исчезнут, они будут навсегда. Надо просто с этим жить и не нужно иллюзий строить», — добавил он.

Глава ФСВТС отметил, что вместе со снижением объема госзаказа происходит и насыщение рынков традиционных партнеров России, из-за чего ОПК нужно расширять географию поставок в условиях нарастающей конкуренции.

Многие страны, которые ранее были потребителями, теперь сами производят оружие, отметил Шугаев, к таким государствам он отнес Китай, Израиль, Индию, Южную Корею, Турцию и ЮАР.