Глава ФСВТС анонсировал отказ от долларов при расчете за оружейные сделки

Партнеры России по военно-техническому сотрудничеству готовы отказаться от доллара в пользу национальных валют при расчетах за оружейные сделки. Об этом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил в интервью «Интерфаксу».
«Важно, что сегодня партнеры проявляют готовность на переход в расчетах на национальные валюты», — отметил Шугаев.
Он добавил, что данный вопрос необходимо решать с каждой страной-партнером в отдельности. По его словам, важным фактором перехода является востребованность нацвалюты в странах.
Шугаев также сообщил агентству, что в настоящий момент работать с долларами в сфере ВТС «практически невозможно». Он объяснил это тем, что банковская система блокирует и замораживает платежи в долларах.
Ранее, на форуме «Армия-2018», который транслировал телеканал «Россия-24», глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что рассматривается переход на такие нацвалюты, как индийские рупии, китайские юани, дерхамы, а также рубли.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в свою очередь, отметил, что, несмотря на санкции, Москва не срывает контракты на поставку вооружений. Как сообщил министр, «переход на расчеты в национальных валютах снимет некоторые ограничения, связанные с хождением доллара для взаиморасчетов».
Ранее замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва намерена «форсировать» перевод расчетов с зарубежными компаниями с доллара на расчеты в национальных валютах. Это станет главной мерой противодействия санкциям США.
Санкции, о которых идет речь, предусматривают запрет США поставлять в Россию продукцию двойного назначения и экспортировать товары и технологии, которые связаны со сферой нацбезопасности США. Поводом для введения санкций против России и ее партнеров Госдеп назвал отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в Великобритании.