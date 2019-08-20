Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по Brexit

Джонсон обещает, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября, даже при «жестком» сценарии, без предварительных условий. Однако, премьер-министр считает нужным изменить некоторые аспекты сделки, касающиеся Северной Ирландии

Борис Джонсон (Фото: Toby Melville / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.

Прежде всего Лондон хочет изменений, связанных с так называемым «бэкстопом», механизмом, необходимым для недопущения появления физической границы между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (член ЕС) после Brexit. «Бэкстоп» подразумевает, что Северная Ирландия продолжит находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе.

Джонсон напомнил Туску, что проблемы с данным механизмом привели к тому, что палата общин британского парламента трижды не смогла утвердить условия выхода страны из ЕС. «Правда в том, что он просто нежизнеспособен», — пишет премьер-министр.

По мнению Джонсона, этот пункт соглашения является антидемократическим, так как жители Северной Ирландии не смогут влиять на законодательные акты ЕС, которые будут к ним применяться. Сохранение Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС и применение к ней правил единого европейского рынка противоречат желанию Британии установить собственные правила, пишет премьер-министр. Действующий вариант «бэкстопа» поставит страну перед выбором — остаться в Таможенном союзе или же увидеть, как Северная Ирландия будет отделена от экономики страны во многих сферах, считает он.