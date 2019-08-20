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Политика ,  
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Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по Brexit
Джонсон обещает, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября, даже при «жестком» сценарии, без предварительных условий. Однако, премьер-министр считает нужным изменить некоторые аспекты сделки, касающиеся Северной Ирландии
Борис Джонсон (Фото: Toby Melville / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.

Прежде всего Лондон хочет изменений, связанных с так называемым «бэкстопом», механизмом, необходимым для недопущения появления физической границы между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (член ЕС) после Brexit. «Бэкстоп» подразумевает, что Северная Ирландия продолжит находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе.

Джонсон напомнил Туску, что проблемы с данным механизмом привели к тому, что палата общин британского парламента трижды не смогла утвердить условия выхода страны из ЕС. «Правда в том, что он просто нежизнеспособен», — пишет премьер-министр.

По мнению Джонсона, этот пункт соглашения является антидемократическим, так как жители Северной Ирландии не смогут влиять на законодательные акты ЕС, которые будут к ним применяться. Сохранение Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС и применение к ней правил единого европейского рынка противоречат желанию Британии установить собственные правила, пишет премьер-министр. Действующий вариант «бэкстопа» поставит страну перед выбором — остаться в Таможенном союзе или же увидеть, как Северная Ирландия будет отделена от экономики страны во многих сферах, считает он.

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Кроме того, «бэкстоп» может ослабить Белфастское соглашение 1998 года, в котором закреплено, что между Северной Ирландией и Ирландией не должно быть физической границы. По мнению Джонсона, если Лондон и Брюссель рассмотрят альтернативы «бэкстопу», то им удастся найти вариант, который не противоречит данному соглашению.

Великобритания и ЕС должны приложить усилия и найти другое решение проблемы, добавил Джонсон и отметил, что верит в возможность прийти к соглашению.

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По его мнению, «жесткой» границы между Северной и Ирландией быть не должно. Из-за особых обстоятельств, связанных с этим регионов, стоит искать «гибкие и креативные» решения, пишет премьер. В частности, Джонсон предложил искать альтернативу в вопросах таможни и регулирования. Он отметил, что на острове Ирландия уже существуют две раздельные политические, экономические и монетарные системы, работающие в условиях открытой границы.

После вступления в должность премьера Джонсон неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября вне зависимости от того, будут ли утверждены условия Brexit. По данным опроса BMG Research «жесткий» Brexit без сделки с ЕС поддерживают 34% британцев, тогда как 49% респондентов считают нужным отсрочить сделку, отменить ее или провести новый референдум. В то, что Джонсону удастся добиться нового соглашения верят 19% опрошенных.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Борис Джонсон, Brexit
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