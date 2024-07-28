Middle East Airlines объявила о переносе более десятка рейсов в Бейрут

Несколько рейсов в Бейрут перенесли на фоне предупреждения Израиля

Речь идет о рейсах Middle East Airlines, они отложены до 29 июля. После ракетного удара по Голанским высотам Израиль дал Ливану «последний шанс» для предотвращения войны, потребовав отвести силы «Хезболлы» южнее реки Литани

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Ливанская авиакомпания Middle East Airlines объявила о переносе более десятка рейсов в столицу Ливана Бейрут и из нее на 29 июля. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет, в частности, о рейсах в Эр-Рияд, Кувейт, Ниццу, Каир, Багдад.

Ливанский телеканал LBCI со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и Бейруте передает, что Израиль принял решение об ответном ударе по Ливану после ракетного обстрела футбольного поля на Голанских высотах. По словам собеседников, он будет «ограниченным по масштабу и территории», чтобы избежать ударов по крупным городам, включая Бейрут.

Накануне Израиль обвинил ливанскую группировку «Хезболла» в ракетном ударе по Мадждаль-Шамсу на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек, в том числе дети. «Хезболла» отрицает причастность к этому обстрелу.

Израиль дал Ливану «последний шанс» на предотвращение войны Политика

После этого израильский МИД заявил о близости полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, решил вернуться раньше, чем планировал, и пообещал, что «Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и «Хезболла» заплатит за это самую высокую цену, такую, какую она еще не платила».

Правительство Ливана заявило, что «осуждает все акты насилия и агрессии против всех гражданских лиц», и призвало к немедленному прекращению боевых действий.

В ночь на 28 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы».

Утром Израиль дал Ливану «последний шанс» для предотвращения войны, потребовав отвести силы «Хезболлы» южнее реки Литани.