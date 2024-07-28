Южная Корея и США призвали КНДР прекратить запуски шаров с мусором
Министры обороны Южной Кореи Син Вон Сик и США Ллойд Остин на встрече в Токио призвали КНДР немедленно прекратить запуски воздушных шаров с мусором, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское Минобороны.
Син Вон Сик подчеркнул, что продолжающаяся кампания Пхеньяна по запуску шаров представляет собой угрозу суверенитету Южной Кореи и нарушает соглашение о перемирии.
Министры обороны Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов в Токио подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в области безопасности в ответ на постоянные ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР и ее сближение с Россией. Документ предусматривает регулярное проведение встреч и военных учений, включая Freedom Edge, а также обмен информацией о пусках северокорейских ракет.
Во время встречи министры выразили обеспокоенность по поводу военного и экономического сотрудничества между Северной Кореей и Россией на фоне подписания договора о стратегическом партнерстве во время двухдневного визита Владимира Путина в Пхеньян. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.
С конца мая КНДР запустила на юг тысячи шаров с мусором. Пхеньян объяснил это ответом на запуск шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейское руководство. Южная Корея также возобновила трансляции из громкоговорителей вдоль границы.
В ночь на 24 июля Северная Корея снова запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором. Один из них приземлился на территории президентского комплекса в Сеуле.
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