Мусорный шар из КНДР приземлился на президентский комплекс в Сеуле

На территорию президентского комплекса Южной Кореи приземлился отправленный со стороны КНДР воздушный шар с мусором, сообщает Yonhap со ссылкой на Службу безопасности президента.

В службе заявили, что нашли упавший мусор рядом со зданиями администрации главы государства и Минобороны Южной Кореи. Как уточняет Yonhap, шаров с мусором было несколько.

«Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования показало, что объекты не представляют опасности, поэтому их изъяли», — сообщили в службе безопасности о выпавшем из шара мусоре.

Мусор на южнокорейскую территорию КНДР отправляет с конца мая. В Северной Корее заявили, что таким образом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.

В начале июня Сеул заявил о намерении возобновить вещание пропагандистских трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Таким образом, жители приграничных районов КНДР смогут услышать k-pop, новости и другие южнокорейские передачи.

Это решение может привести к «очень опасной ситуации», подчеркнула заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, сестра лидера страны Ким Чен Ына. «Я серьезно советую Сеулу немедленно прекратить опасные поступки, которые могут привести к дальнейшей конфронтации», — заявила Ким Ё Чжон.