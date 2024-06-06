Может ли «мусорная война» между Кореями привести к эскалации конфликта Южнокорейские активисты сбросили над Северной Кореей деньги и флешки с музыкой

Уже больше месяца Южная и Северная Кореи запускают на территорию друг друга воздушные шары с мусором и пропагандой. С чего начались эти акции и может ли одна из сторон использовать шары в боевых целях — в статье РБК

Воздушный шар, предположительно отправленный Северной Кореей, над рисовым полем в Южной Корее (Фото: Yonhap / Reuters)

Южнокорейская группа активистов-перебежчиков из КНДР 6 июня сообщила, что запустила через границу между двумя Кореями десять больших воздушных шаров с 200 тыс. листовок, критикующих северокорейские власти, 5 тыс. USB-флешек с K-Pop и популярным южнокорейским сериалом «Зимняя соната», а также 2 тыс. купюр номиналом $1.

Глава движения «Борцы за свободную Северную Корею» Пак Сан Хак пояснил, что акция стала ответом на ранее отправленные Пхеньяном шары с мусором, а также на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, что Сеул остается «неизменным врагом». «Мы отправляли факты и правду, любовь и лекарства, однодолларовые банкноты, драмы и танцевальную музыку, но варварский Ким Чен Ын прислал в ответ мусор и не принес ни единого извинения», — добавил Пак.

Как начались «мусорная война» между Сеулом и Пхеньяном

Северная и Южная Корея начали использовать воздушные шары для обмена пропагандистскими сообщениями еще во времена Корейской войны 1950–1953 годов. Южнокорейская исследовательница Ли Им Ха напоминает, что командующий многонациональными силами, сформированными для поддержки Южной Кореи под эгидой Организации Объединенных Наций, генерал США Дуглас Макартур распорядился «похоронить врагах в листовках», и авиация сбросила на позиции северян и китайцев порядка 2,5 млрд брошюр. По подсчетам Ли, этого было достаточно, чтобы покрыть всю территорию Корейского полуострова слоем в 35 листовок. Северокорейские силы сбросили на позиции противника около 30 млн брошюр.

Затем на протяжении полувека подобные акции устраивали власти обеих стран, но на первом межкорейском саммите, прошедшем в 2000 году, Сеул и Пхеньян договорились больше не заниматься пропагандой в отношении друг друга. Впрочем, инициативу тут же перехватили многочисленные южнокорейские неправительственные организации, нередко состоящие из перебежчиков из КНДР и пытающиеся таким образом инспирировать смену политического режима в соседней стране. Активисты также используют шары для пересылки на север религиозной литературы, радиоприемников, флешек с южнокорейской музыкой и фильмами, лекарств, риса и небольших подарков — ручек, шарфов, нижнего белья и т. п.

В 2020 году, когда Сеул держал курс на нормализацию отношений с КНДР, южнокорейский парламент принял закон, прямо запрещавший сброс пропагандистских листовок над территорией соседней страны. Нарушителям грозило наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет или штрафа размером до 30 млн вон (около $22 тыс.). Но в сентябре 2023 года, при нынешнем более консервативном правительстве, Верховный суд Южной Кореи постановил, что этот запрет нарушает закрепленную в конституции свободу слова, и активисты возобновили переброску листовок в Северную Корею.

К концу мая 2024 года терпение КНДР, по всей видимости, лопнуло. По данным Сеула, за неделю с 28 мая по 4 июня северокорейское правительство выпустило порядка 1 тыс. воздушных шаров — 720 из них за ночь с 1 на 2 июня, несмотря на то, что граница между двумя Кореями считается одной из наиболее охраняемых во всем мире. После достижения южнокорейского пространства в воздушных шарах срабатывали специальные детонаторы и происходил сброс 10-килограммовых пластиковых пакетов с навозом, сигаретным окурками, тканевыми обрывками, использованными батарейками и грязными памперсами. Все они падали в окрестностях Сеула и других приграничных регионах.

К уборке шаров были привлечены специалисты радиационной, химической и биологической защиты из-за опасений, что КНДР могла сбросить опасные вещества — впрочем, их обнаружено не было.

Замминистра обороны КНДР Ким Кан Ир привел даже большую цифру — по его словам, Пхеньян выпустил 3,5 тыс. воздушных шаров с 15 т отходов — «любимой игрушкой человеческого отребья». «Мы позволили южнокорейцам на собственном опыте убедиться в том, насколько это неприятно и сколько усилий требуется, чтобы убрать разбросанный мусор», — приводит его слова главный информационный орган КНДР, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, 28 мая Северная Корея предприняла попытку запуска разведывательного спутника (неудачную), а 30 мая выпустила свыше 10 баллистических ракет малой дальности, а также на протяжении нескольких дней глушила сигнал GPS в водах Желтого моря. В качестве ответной сдерживающей меры Южная Корея и США провели совместные учения по применению высокоточных бомб с задействованием американского бомбардировщика В-1В.

Чем опасна новая волна запусков воздушных шаров с юга на север

Офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля назвал действия соседа «грязными провокациями, до которых не додумалась бы ни одна нормальная страна» и пригрозил принять «невыносимые» для Севера меры. Совет по национальной безопасности Южной Кореи постановил полностью приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года (в ноябре Сеул уже объявлял о частичном прекращении действия соглашения, в ответ на что Пхеньян заявлял, что более не считает себя связанным положениями «простого куска бумаги»).

Теперь же южнокорейские власти обещают «возобновить все военные действия», запрещенные пактом 2018 года, но какие именно — не уточняется. Судя по всему, одной из «невыносимых» для Пхеньяна мер станет возобновление трансляции пропагандистских сообщений по громкоговорителям в приграничных районах. 4 июня с южнокорейской стороны демилитаризованной зоны (DMZ) вновь были установлены динамики, военные ожидают распоряжения главы государства об их включении.

После угроз Сеула северокорейские власти прекратили отправку воздушных шаров, но пообещали сбросить «в сто раз больше туалетной бумаги и нечистот», чем южане, если те возобновят акции. Ночной запуск «Борцов за свободную Северную Корею», таким образом, может стать триггером для новой волны «мусорной войны», учитывая нынешнюю напряженность между Сеулом и Пхеньяном, рассказал РБК старший советник базирующегося в Женеве Центра гуманитарного диалога (HD) Сансу Ли. «Пхеньян может выбрать взвешенный ответ, чтобы избежать провоцирования полномасштабного конфликта из-за ответных действий Южной Кореи», — предположил специалист.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в беседе с РБК предположил, что организация Пак Сан Хака пытается спровоцировать вооруженный конфликт между двумя странами, вынудив Пхеньян ответить обещанным «морем огня»: попытками сбить шары из огнестрельного оружия или атаковать места запуска. По мнению эксперта, акции «Бойцов за свободную Северную Корею» вызывают сильную неприязнь у жителей приграничных регионов, откуда осуществляется запуск воздушных шаров. «Понимая, что поезд уходит, активисты пытаются достичь конфликта любой ценой и идут на обострение», — отметил он.

При этом Сансу Ли усомнился, что Пхеньян решится использовать воздушные шары для химической или бактериологической атаки из-за сопряженных с этим рисков — от международного осуждения до возможной акции возмездия со стороны Сеула. «Хотя не следует полностью сбрасывать со счетов подобную угрозу, более вероятно, что Северная Корея использует эту тактику как форму психологической войны, а не как прелюдию к фактическому применению [химического и биологического оружия]», — отметил эксперт.

Асмолов, в свою очередь, пояснил: несмотря на опасения Сеула, что КНДР может использовать воздушные шары для химической и бактериологической атаки, именно Пан Сан Хак и его сторонники в свое время рассматривали возможность пересылки на север зараженных продуктов, чтобы спровоцировать там эпидемию и внутриполитический кризис с последующей сменой режима. «В этом контексте я не исключаю дальнейших более жестких провокаций, потому что в черном списке Пак Сан Хака уже была попытка засылать с территории Китая дроны со взрывчаткой», — добавил эксперт.

Действиями «Борцов за свободную Северную Корею» не довольны и другие активисты. Глава организации «Голос мучеников Кореи» Эрик Фоули, использующий воздушные шары для пересылки в КНДР Библий, назвал акцию Пака «политическим театром». «Если цель состоит в том, чтобы достучаться до северокорейцев без вмешательства северокорейского правительства, что, на мой взгляд, действительно должно быть целью запуска воздушных шаров, то лучший запуск — это тот, который остается незамеченным», — заявил он изданию NK News.