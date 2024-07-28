Суд арестовал трех жителей Каспийска по подозрению в подготовке терактов

Трех жителей Каспийска арестовали по подозрению в подготовке терактов

Трех жителей Каспийска, которые готовили теракты в местной православной церкви и против сотрудников правоохранительных органов, отправили в СИЗО, передает ТАСС со ссылкой на Верховный суд Дагестана.

О их задержании накануне сообщали в МВД.

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