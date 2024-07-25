МВД Дагестана сообщило об оперативных мероприятиях в Каспийске

Силовики в Каспийске провели «оперативно-следственные мероприятия» по «нескольким адресам», сообщило МВД Дагестана. О причине и результате этих мероприятий ведомство не рассказало.

«Распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся лицах не соответствует действительности», — добавили в МВД. О том, что в Каспийске неизвестные забаррикадировались в жилом доме и пригрозили его взорвать, сообщили ранее СМИ и телеграм-каналы.

Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что правоохранительные органы провели обыски в многоквартирном доме, есть задержанные.

«Сработали на опережение», — сказал агентству собеседник.

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