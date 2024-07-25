МВД Дагестана сообщило об оперативных мероприятиях в Каспийске
Силовики в Каспийске провели «оперативно-следственные мероприятия» по «нескольким адресам», сообщило МВД Дагестана. О причине и результате этих мероприятий ведомство не рассказало.
«Распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся лицах не соответствует действительности», — добавили в МВД. О том, что в Каспийске неизвестные забаррикадировались в жилом доме и пригрозили его взорвать, сообщили ранее СМИ и телеграм-каналы.
Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что правоохранительные органы провели обыски в многоквартирном доме, есть задержанные.
«Сработали на опережение», — сказал агентству собеседник.
Материал дополняется.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео
Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной