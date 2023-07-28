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Теракт на Крымском мосту ,  
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Минобороны ввело запрет на маломерные суда в Керченском проливе

Минобороны России запретило проход всех маломерных судов в акватории Керченского пролива
Сюжет
Теракт на Крымском мосту
Запрет касается прогулочных и парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, сабдосок. Им запрещен проход между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Минобороны России запретило проход всех маломерных судов в акватории Керченского пролива, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Решением командования Министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой», — говорится в сообщении.

Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги. Запрет не распространяется лишь на корабли, суда и катера Военно-морского флота, пограничников и войск национальной гвардии.

Транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу возможен только в светлое время суток согласно графику после досмотра.

Под запретом также стояние на якоре, добыча морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, взятие образцов донного грунта, а также пролет, зависание и приводнение летательных аппаратов.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника — катера без экипажа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). В результате был разрушен один пролет автомобильной части моста. Пострадала девочка, находившаяся в ехавшей по мосту машине, ее родители погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт).

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Москва обвинила в атаке Киев и пообещала ответить на нее. Минобороны несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия», в том числе по Одессе.

Накануне ФСБ сообщила о втором шедшем из Турции иностранном судне со следами взрывчатки. Следы динитротолуола и тротила были найдены в трюме сухогруза, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону за зерном. Спецслужба полагает, что судно ранее могли использовать для доставки взрывчатки на территорию Украины. Экипажу запретили проход через Керченский пролив и потребовали покинуть территориальные воды России. Первое судно со следами взрывчатых веществ было обнаружено 22 июля.

В Кремле не исключили новых атак на мост. На просьбу прокомментировать сообщения об обнаружении следов взрывчатки на иностранном сухогрузе Дмитрий Песков заявил: «Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности».

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Теги
Елена Чернышова
Керченский пролив Крымский мост Минобороны
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