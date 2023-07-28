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Генштаб подготовит директиву о не подлежащих призыву резервистах

Замглавы Минобороны: зачисленные в запас в 2023-м не попадут под призыв по новым правилам
Зачисленные в запас в этом году россияне не попадут под призыв в будущем, Генштаб подготовит соответствующие директивы, заверил замглавы Минобороны Панков. Ранее Совфед принял закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Генеральный штаб подготовит директивы, чтобы зачисленные в запас до конца этого года россияне не подлежали призыву в соответствии с законом о повышении верхнего предела призывного возраста с 27 до 30 лет, заявил замглавы Минобороны Николай Панков после принятия этой инициативы в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву. <…> Генеральный штаб соответствующие директивы [для военных комиссаров субъектов] подготовит в самые сжатые сроки», — сказал он.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что необходимо не только направить директивы, но и следить, «чтобы на местах там никто не начудил». «Я бы попросила может быть вас, Николай Александрович, или может кого-то другого из руководства Минобороны, публично об этом заявить в СМИ. Успокоить людей. Потому что недопонимание приводит к избыточному напряжению», — добавила она.

Совфед принял закон о повышении верхней планки призывного возраста 28 июля. Нижний предел остался прежним — 18 лет. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что россияне, которым исполнится 27 лет в этом году, станут резервистами и не попадут под призыв в 2024-м.

При принятии законопроекта о расширении границ призывного возраста в Госдуме в первом чтении он предусматривал и изменение нижнего предела — с 18 до 21 года. Это соответствовало изначальному предложению министра обороны Сергея Шойгу, которое в прошлом году поддержал президент Владимир Путин.

Однако ко второму чтению законопроекта в Думе внесли поправку о сохранении нижнего предела призывного возраста без изменений. Картаполов заявил, что это сделано, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». 25 июля Госдума приняла законопроект в итоговом чтении. 

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Против установления призывного возраста с 18 до 30 выступал глава комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев. «По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет», — сказал он.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Призывной возраст Николай Панков Совет Федерации резервист Валентина Матвиенко
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