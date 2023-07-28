Песков: Россия не будет ждать приглашения Путина на саммит АТЭС в США

WP узнала о решении США не приглашать Путина на саммит в Сан-Франциско

Власти США не будут приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который запланирован на ноябрь в Сан-Франциско, пишет The Washington Post со ссылкой неназванных официальных лиц.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал ТАСС, что в Кремле не будут ждать приглашения от Вашингтона поучаствовать в саммите. «До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», – сказал он.

После начала военной операции на Украине американские власти ввели санкции против Путина. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в США и блокировку активов, если таковые имеются.

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