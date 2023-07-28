Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
«Известия» узнали о поддержке идеи оставить банкротам ипотечное жилье Финансы, 10:05
Глава SoftBank потерял на ИИ $140 млрд. Почему это его не остановило Pro, 10:02
WP узнала о решении США не приглашать Путина на саммит в Сан-Франциско Политика, 09:57
«Ъ» узнал о требовании «Газпром нефти» к покупателям нефтепродуктов Бизнес, 09:55
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 09:55
РФС решил усилить влияние в ФИФА за счет сотрудничества с Мавританией Спорт, 09:50
Умер один из основателей группы Eagles Рэнди Мейснер Общество, 09:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Самое глупое решение Маска»: за что эксперты ругают ребрендинг Twitter Pro, 09:39
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:32
Tesla становится «скучной компанией». Чем это грозит — The Economist Pro, 09:18
В ДНР после ракетного удара загорелась нефтебаза Общество, 09:08
Бумаги Ozon начнут торговаться на бирже в Астане Технологии и медиа, 09:07
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:06
Россия и Китай приступили к совместному патрулированию в Тихом океане Политика, 09:03
Война санкций ,  
0 

WP узнала о решении США не приглашать Путина на саммит в Сан-Франциско

Песков: Россия не будет ждать приглашения Путина на саммит АТЭС в США
Сюжет
Война санкций

Власти США не будут приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который запланирован на ноябрь в Сан-Франциско, пишет The Washington Post со ссылкой неназванных официальных лиц. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал ТАСС, что в Кремле не будут ждать приглашения от Вашингтона поучаствовать в саммите. «До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», – сказал он.

После начала военной операции на Украине американские власти ввели санкции против Путина. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в США и блокировку активов, если таковые имеются. 

Материал дополняется

Теги
Персоны
Владимир Путин АТЭС США Сан-Франциско
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter