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Япония ужесточила контроль за экспортом техники для производства чипов

Япония ужесточила контроль за экспортом оборудования для производства полупроводников
Япония включила в список экспортного контроля оборудование для производства полупроводников. Эта мера призвана ограничить возможность закупок такой продукции для Китая. При этом Токио опасается реакции Пекина, пишет Nikkei
Фото: Qilai Shen / Bloomberg / Getty Images
Фото: Qilai Shen / Bloomberg / Getty Images

Япония включила оборудование для производства в список экспортного контроля, что ограничит возможность закупок такой продукции для Китая, сообщает Nikkei Asia. По мнению аналитиков отрасли, за этим последует ответ Пекина, что может беспокоить Токио.

«Производство ультрасовременных полупроводниковых приборов будет практически безнадежным делом для Китая, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — сказал научный сотрудник Японского института международных отношений Йошиаки Такаяма.

В список вошли 23 позиции, в том числе оборудование, необходимое для формирования микросхем и их тестирования. В частности, это техника, связанная с EUV (экстремальной ультрафиолетовой) литографией — процессом, который позволяет отслеживать сложные схемы в самых современных чипах в мире.

Экспортный контроль повысит требования к отчетности поставщиков перед Министерством экономики, торговли и промышленности Японии. Упрощенный процесс подачи заявок разрешен для 42 стран и территорий. В то же время, пишет издание, у японских поставщиков остается возможность для роста на рынке Китая, но не в передовых областях отрасли.

Решение Японии ограничить доступ к инструментам для производства чипов последовало за ужесточением США в октябре прошлого года контроля за экспортом в Китай чипов, используемых в суперкомпьютерах и искусственном интеллекте, которые имеют потенциальное военное применение.

США призвали Японию и Нидерланды, двух крупнейших в мире поставщиков оборудования для производства полупроводников, предпринять аналогичные шаги. Новые ограничения Нидерландов вступят в силу в сентябре.

Nikkei отмечает, что производитель ASML из Нидерландов контролирует рынок литографических машин EUV, в то время как Япония является родиной таких ведущих поставщиков чипов, как Tokyo Electron и Screen Holdings.

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По данным Центра международной торговли, Япония является основным поставщиком оборудования для производства полупроводников в Китай, на ее долю в прошлом году приходится около трети китайского импорта в ценовом выражении в этом сегменте.

В конце июня The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники писали, что США уже в июле могут ввести новые ограничения на экспорт в Китай чипов для сферы искусственного интеллекта, которые могут использоваться в военных технологиях. В частности, это может затронуть продукцию компания Nvidia и AMD. Вашингтон может запретить поставки клиентам в Китае и «других странах, которые вызывают у Вашингтона озабоченность», чипов без оформления специальных лицензий, сообщали издания.

Китай в начале июля ввел контроль за экспортом галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, чипов, электромобилей и телекоммуникаций. С 1 августа вывоз обоих металлов, как и их химических соединений, будет подлежать экспортному контролю, направленному на защиту национальной безопасности страны.

До этого, в мае КНР запретила операторам критической инфраструктуры закупать чипы американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами» компании. Действия Пекина вызвали недовольство в Вашингтоне: там назвали такое решение беспочвенным.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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