CNN узнала о демонстрации Трампом планов нападения на Иран
Бывший президент США Дональд Трамп после отставки демонстрировал секретный документ, содержащий планы атаки на Иран. Об этом пишет CNN со ссылкой на аудиозапись, которая оказалась в распоряжении телеканала, из дела против политика о недопустимом обращении с секретной информацией.
Двухминутная запись была сделана во время интервью Трампа в июле 2021 года. С экс-президентом беседовали те, кто работал над мемуарами бывшего главы его администрации Марка Медоуза, — писатель, издатель и двое сотрудников Трампа.
На записи слышно, как Трамп называет материалы документами, причем «крайне конфиденциальными»; а также шорох бумаг. журналисты сделали вывод, что политик продемонстрировал содержание документов.
«Он сказал, что я хотел напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая куча бумаг, эта штука только что всплыла. Смотрите. Это был он. Они представили мне это — это не для протокола, но они представили мне это. Это был он. Это было Министерство обороны и он», — сказал Трамп.
Тогда же, в июле 2021 года, The New Yorker сообщал о противостоянии Трампа и главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли по вопросу Ирана. Издание писало, что генерал был обеспокоен тем, что Трамп намеревался ударить по исламской республике на фоне проигранных выборов президента и близости с властями Израиля, которые настаивали на жестких действия Вашингтона.
«Всевозможные материалы в несколько страниц, смотрите. Подождите минуту, давайте посмотрим. Я только что обнаружил, разве это не удивительно? Знаете, это дает мне полную победу в моем деле. За исключением того, что это типа строго конфиденциально. Секрет. Это секретная информация. Погляди, погляди на это», — продолжил Трамп на аудиозаписи.
CNN напоминает, что произнесенные бывшим президентом определения документов как «секретных» и «конфиденциальных» служат в США классификациями правительственных документов, не подлежащих разглашению.
Согласно аудиозаписи, Трамп называет демонстрируемые материалы документами.
Однако публично политик настаивает в связи с обвинениями по ненадлежащему хранению других секретных файлов, что у него «не было никаких документов как таковых». По словам Трампа, он был не в курсе, что хранил секретный план нападения на Иран.
Обвинения против Трампа выдвинули в начале июня. Как следует из обвинительного заключения, после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные документы и хранил в разных частях своего поместья во Флориде, в том числе в туалете и душе. В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. «В рамках закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы», — считает Трамп.
Судебное заседание назначено на середину августа.