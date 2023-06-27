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CNN узнала о демонстрации Трампом планов нападения на Иран

CNN: Трамп показывал автору мемуаров секретные документы о планах атаки на Иран
Трамп показывал автору мемуаров конфиденциальные документы об атаке на Иран, следует из аудиозаписи, оказавшейся у CNN. На ней бывший президент листает бумаги и говорит: «Это секретная информация. Погляди, погляди на это»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп после отставки демонстрировал секретный документ, содержащий планы атаки на Иран. Об этом пишет CNN со ссылкой на аудиозапись, которая оказалась в распоряжении телеканала, из дела против политика о недопустимом обращении с секретной информацией.

Двухминутная запись была сделана во время интервью Трампа в июле 2021 года. С экс-президентом беседовали те, кто работал над мемуарами бывшего главы его администрации Марка Медоуза, — писатель, издатель и двое сотрудников Трампа.

На записи слышно, как Трамп называет материалы документами, причем «крайне конфиденциальными»; а также шорох бумаг. журналисты сделали вывод, что политик продемонстрировал содержание документов.

«Он сказал, что я хотел напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая куча бумаг, эта штука только что всплыла. Смотрите. Это был он. Они представили мне это — это не для протокола, но они представили мне это. Это был он. Это было Министерство обороны и он», — сказал Трамп.

Тогда же, в июле 2021 года, The New Yorker сообщал о противостоянии Трампа и главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли по вопросу Ирана. Издание писало, что генерал был обеспокоен тем, что Трамп намеревался ударить по исламской республике на фоне проигранных выборов президента и близости с властями Израиля, которые настаивали на жестких действия Вашингтона.

«Всевозможные материалы в несколько страниц, смотрите. Подождите минуту, давайте посмотрим. Я только что обнаружил, разве это не удивительно? Знаете, это дает мне полную победу в моем деле. За исключением того, что это типа строго конфиденциально. Секрет. Это секретная информация. Погляди, погляди на это», — продолжил Трамп на аудиозаписи.

CNN напоминает, что произнесенные бывшим президентом определения документов как «секретных» и «конфиденциальных» служат в США классификациями правительственных документов, не подлежащих разглашению.

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Согласно аудиозаписи, Трамп называет демонстрируемые материалы документами.

Однако публично политик настаивает в связи с обвинениями по ненадлежащему хранению других секретных файлов, что у него «не было никаких документов как таковых». По словам Трампа, он был не в курсе, что хранил секретный план нападения на Иран.

Обвинения против Трампа выдвинули в начале июня. Как следует из обвинительного заключения, после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные документы и хранил в разных частях своего поместья во Флориде, в том числе в туалете и душе. В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. «В рамках закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы», — считает Трамп.

Судебное заседание назначено на середину августа.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Иран США секретные документы Марк Милли
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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