МИД ответил на запрос США разговора с Лавровым словами о «реальных делах»
Глава МИД России Сергей Лавров уделит внимание запросу госсекретаря США Энтони Блинкена о телефонном разговоре, когда у него появится время, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.
«Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи», — сказала она.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил российской стороне запрос на разговор, Москва его получила.
Блинкен сообщил о планах провести первый с начала военной операции на Украине телефонный разговор с Лавровым накануне. Он также рассказал, что намерен поднять в разговоре тему освобождения сотрудника американской компании-производителя автозапчастей BorgWarner Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале и обвинили в пропаганде наркотиков.
Госсекретарь указал, что также намерен обсудить зерновую сделку, но подчеркнул, что это не будет «разговор об Украине».
Тогда же CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты предложили Москве обменять Грайнер и Уилана на Виктора Бута, приговоренного к 25 годам заключения по обвинению в попытке продать оружие колумбийцам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не заключала с США никаких договоренностей об обмене заключенными. В МИДе заявили, что результатов по этому вопросу пока не достигнуто.