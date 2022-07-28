МИД ответил на запрос США разговора с Лавровым словами о «реальных делах»

У Лаврова «насыщенный реальными делами график», просьбе США о переговорах он уделит внимание, когда будет время, заявили в МИДе. Блинкен накануне заявил о планах созвониться с министром и обсудить освобождение американцев

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Глава МИД России Сергей Лавров уделит внимание запросу госсекретаря США Энтони Блинкена о телефонном разговоре, когда у него появится время, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи», — сказала она.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил российской стороне запрос на разговор, Москва его получила.

Блинкен сообщил о планах провести первый с начала военной операции на Украине телефонный разговор с Лавровым накануне. Он также рассказал, что намерен поднять в разговоре тему освобождения сотрудника американской компании-производителя автозапчастей BorgWarner Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале и обвинили в пропаганде наркотиков.

Госсекретарь указал, что также намерен обсудить зерновую сделку, но подчеркнул, что это не будет «разговор об Украине».

Тогда же CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты предложили Москве обменять Грайнер и Уилана на Виктора Бута, приговоренного к 25 годам заключения по обвинению в попытке продать оружие колумбийцам.

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