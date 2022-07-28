В Госдепе раскрыли темы предстоящего разговора Блинкена и Лаврова
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым намерен обсудить конфликт на Украине, «зерновую сделку», а также обмен заключенных. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, трансляцию ведет PBS News.
В то же время, по словам Прайса, в ведомстве пока не могут сказать, когда именно состоится разговор Блинкена и Лаврова. «Мы выразили интерес, ясно заявили России, что намерены провести телефонный разговор <...> мы связались с соответствующими российскими коллегами и направили запрос о телефонном разговоре. Российская сторона признала наличие этого запроса», — отметил представитель Госдепа.
27 июля телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты предложили Москве обменять Виктора Бута, приговоренного к 25 годам заключения по обвинению в попытке продать оружие колумбийцам, на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. После этого Блинкен подтвердил намерение провести телефонный разговор с Лавровым в ближайшие дни, в том числе по поводу обмена заключенными.
Спустя сутки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не заключала с США никаких договоренностей об обмене заключенными. В свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила переговоры с США по обмену, однако указала, что конкретных результатов пока не достигнуто.
Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года по подозрению в шпионаже, в июне 2020 года суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Свою вину американец не признал.
Бриттни Грайнер — американская баскетболистка и двукратная олимпийская чемпионка, которую задержали в феврале в московском аэропорту Шереметьево. В ее ручной клади нашли картриджи к вейпам, в которых было гашишное масло. Против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Грайнер признала, что перевозила наркотики, но заявила, что «собиралась впопыхах» и не совершала преступление из злого умысла. Защита баскетболистки настаивает, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей.
Виктор Бут — россиянин, которого арестовали в 2008 году в Таиланде. Ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма (США считают, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в стране признали террористической). Через два с половиной года Бута экстрадировали в США, а уже в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Свою вину Бут не признал.