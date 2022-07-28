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Турция выразила желание провести встречу Киева и Москвы «на любом уровне»

Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что «в войне нет победителей» и конфликт должен закончиться за столом переговоров. Анкара готова принять встречу как министров иностранных дел, так и других официальных лиц
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Jan Kruger / Getty Images)

Турция сделает все, что в ее силах, чтобы достичь перемирия на Украине, заявил глава МИДа Мевлют Чавушоглу.

«Если две стороны будут готовы к переговорам — на уровне министров иностранных дел или на других уровнях, — мы проведем у себя эти встречи», — пообещал министр (цитата по TRT Haber). Он подчеркнул, что «в войне не бывает победителей», а в мире — проигравших. «В конечном счете война закончится за столом переговоров», — сказал Чавушоглу.

После начала российской военной операции на Украине Анкара неоднократно предлагала свою помощь в мирном урегулировании. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, предлагал посредничество в переговорах. В конце марта в Стамбуле прошел последний из состоявшихся на сегодняшний день очных раундов переговоров российской и украинской делегаций, по итогам которого стороны передали друг другу предложения по урегулированию. Однако вскоре переговоры о мире были заморожены по инициативе Киева: там отказ от диалога объяснили событиями в Буче (украинские власти и западные СМИ опубликовали кадры мертвых мирных жителей города; российское Минобороны назвало эти публикации провокацией).

Российские власти после этого неоднократно заявляли, что не отказывались от диалога. Глава МИДа Сергей Лавров утверждает, что Киеву вернуться за стол переговоров не разрешает Запад.

В МИДе настаивают, что Украина должна признать «сложившиеся территориальные реалии, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик». Украинские же власти подчеркивают, что не отдадут своих территорий.

В июне Турция решила стать посредником в решении вопроса с транспортировкой сельхозпродукции из украинских портов. Зерно оказалось заблокировано там в результате военных действий, и западные лидеры на этом фоне заговорили о риске продовольственного кризиса, обвинив в создании такой угрозы Россию. Ее власти, в свою очередь, заявили, что не препятствуют вывозу зерна, и обвинили в сложившейся ситуации Украину, которая заминировала порты.

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По этому вопросу удалось достичь прогресса: 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о создании коридора для вывоза зерна. Впоследствии в Стамбуле начал работу координационный центр, который будет заниматься этим процессом.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Турция Мевлют Чавушоглу Украина
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