Байден прочитал письмо арестованной в России баскетболистки
Президент США Джо Байден прочитал письмо американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в России по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит телеканал CNN.
«Мы используем все возможные средства, чтобы вернуть Грайнер домой», — сказала она.
В Белом доме считают, что российская сторона действовала неправомерно.
По словам официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриенна Уотсона, Байден дал понять, что нужно освободить всех американцев, которые удерживаются за границей, в том числе Грайнер.
В письме Байдену, написанном от руки, спортсменка выразила опасения, что может остаться за решеткой в России «навсегда». Письмо Грайнер было доставлено в Белый дом в понедельник утром. Выдержки из него были обнародованы. Баскетболистка попросила президента не забывать о ней и других американских заключенных в России и сделать все возможное для их возвращения на родину.
Двукратная олимпийская чемпионка была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В картриджах к вейпам, обнаруженных в ее сумке, была жидкость с гашишным маслом.
Против Грайнер возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). Ей грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения. Она не стала спорить в суде с предъявленным ей обвинением.
Грайнер находится под арестом. В конце июня Химкинский суд Московской области продлил ей срок заключения под стражей до 20 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал арест баскетболистки законным. В Кремле отказались считать ее заложницей.