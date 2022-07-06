Байден прочитал письмо арестованной в России баскетболистки

Арестованная по обвинению в контрабанде наркотиков Бриттни Грайнер написала письмо президенту, в котором выразила опасения, что может остаться за решеткой «навсегда», и попросила сделать все возможное для ее возвращения домой

Фото: Win McNamee / Getty Images North America

Президент США Джо Байден прочитал письмо американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в России по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит телеканал CNN.

«Мы используем все возможные средства, чтобы вернуть Грайнер домой», — сказала она.

В Белом доме считают, что российская сторона действовала неправомерно.

По словам официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриенна Уотсона, Байден дал понять, что нужно освободить всех американцев, которые удерживаются за границей, в том числе Грайнер.

В письме Байдену, написанном от руки, спортсменка выразила опасения, что может остаться за решеткой в России «навсегда». Письмо Грайнер было доставлено в Белый дом в понедельник утром. Выдержки из него были обнародованы. Баскетболистка попросила президента не забывать о ней и других американских заключенных в России и сделать все возможное для их возвращения на родину.

Двукратная олимпийская чемпионка была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В картриджах к вейпам, обнаруженных в ее сумке, была жидкость с гашишным маслом.

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Против Грайнер возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). Ей грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения. Она не стала спорить в суде с предъявленным ей обвинением.

Грайнер находится под арестом. В конце июня Химкинский суд Московской области продлил ей срок заключения под стражей до 20 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал арест баскетболистки законным. В Кремле отказались считать ее заложницей.