США не раскрыли детали предложения по обмену Грайнер ради успеха сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался раскрыть детали предложений по обмену заключенными с Россией, чтобы увеличить шансы на успех сделки. Так он ответил на соответствующий вопрос на пресс-конференции, трансляция велась на Youtube-канале Госдепартамента.

«Я не буду публично говорить об этом (подробностях предложения. — РБК), поскольку хочу, чтобы была высокая вероятность на дальнейшие шаги по данным предложениям», — заявил он.

По словам Блинкена, предложения по сделке утвердил президент США Джо Байден. Также госсекретарь США рассказал, что хотел бы обсудить этот вопрос с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в их предстоящем телефонном разговоре, который он анонсировал ранее. При этом в российском дипведомстве заявили, что не получали обращений относительно разговора Блинкена и Лаврова.

Ранее CNN сообщил, что Вашингтон направил Москве предложение обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана, которого в 2020 году в России приговорили к 16 годам тюрьмы по делу о шпионаже, и баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков. Адвокаты Грайнер Мария Благоволина и Александр Бойков сообщили РБК, что узнали о возможном предложении США из новостей, пояснив, что не принимают участия в переговорах. Они уточнили, что с правовой точки зрения обмен возможен только после приговора суда.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале из-за найденных у нее картриджей для вейпа с гашишным маслом. Баскетболистка признает свою вину, однако ее защита уточняет, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Тогда он работал в американской компании BorgWarner, которая производила автомобильные запчасти. Дело слушалось в закрытом режиме, однако, как стало известно, следствие считало, что он был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан свою вину отрицал.

Виктор Бут также не признает свою вину. Его арестовали в 2008 году в Таиланде по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма (США считали, что Бут намеревался поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую считают террористической). Через два с половиной года Бута экстрадировали в США, где в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы.