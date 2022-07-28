Глава Черноморского флота заявил о господстве России в Азовском море

Также военные установили контроль над северо-западной частью Черного моря, сообщил адмирал Игорь Осипов в поздравлении ко Дню ВМФ

Игорь Осипов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Черноморский флот России установил господство в Азовском море и взял под контроль северо-западную часть Черного моря, заявил командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Осипов в поздравлении ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России, опубликованном Минобороны.

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — сказал он.

Осипов рассказал, что в спецоперации в этих районах задействованы корабли и авиация флота, которые «ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты» украинских сил и поддерживают наступления сухопутных подразделений.

В мае Осипов пропустил праздничные мероприятия в честь 239-летия Черноморского флота в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев объяснил это тем, что командующему «не до социальных сетей и поздравлений», так как он находится «на боевом посту».

Российское Минобороны сообщило о блокировании выхода к Азовскому морю для Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще в марте. Тогда официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказывал, что силы Донецкой народной республики (ДНР) вышли на административную границу Донецкой области и соединились с российскими частями, после чего выход к морю для ВСУ был отрезан.

Читайте на РБК Pro Pro «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть Прогнозы Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи Pro На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит Статьи Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro На какой маркетплейс выйти: сравниваем комиссии основных площадок На какой маркетплейс выйти: сравниваем комиссии основных площадок Исследования Pro Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Инструкции Pro Пять упражнений для здоровой спины Пять упражнений для здоровой спины Инструкции Pro «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей Статьи

В мае постпред Крыма при президенте и вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР. Тогда же он допустил, что Киев может лишиться выхода к Азовскому морю после потери контроля над Херсонской областью и южной частью Запорожья.

Азовское море омывает южную часть Украины. Согласно заключенному в 2003 году договору, Азовское море и Керченский пролив «исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины». Этот же документ устанавливает границу между двумя государствами.

В конце мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, которую частично контролируют российские войска, Владимир Рогов выразил мнение, что Киев потерял выход к Азовскому морю навсегда. Он объяснил это тем, что Херсонская область (также занята российскими войсками) и Запорожье никогда не вернутся под контроль Украины.

Северо-запад Черного моря прилегает к территориям Румынии и Украины, у последней на нем расположены такие порты, как Одесса и Очаков, также в акваторию моря можно выйти по реке Южный Буг из города Николаева. В северо-западную часть Черного моря выходят некоторые порты российского Крыма, в том числе Евпатория и Севастополь.