Глава Черноморского флота заявил о господстве России в Азовском море
Черноморский флот России установил господство в Азовском море и взял под контроль северо-западную часть Черного моря, заявил командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Осипов в поздравлении ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России, опубликованном Минобороны.
«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — сказал он.
Осипов рассказал, что в спецоперации в этих районах задействованы корабли и авиация флота, которые «ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты» украинских сил и поддерживают наступления сухопутных подразделений.
В мае Осипов пропустил праздничные мероприятия в честь 239-летия Черноморского флота в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев объяснил это тем, что командующему «не до социальных сетей и поздравлений», так как он находится «на боевом посту».
Российское Минобороны сообщило о блокировании выхода к Азовскому морю для Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще в марте. Тогда официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказывал, что силы Донецкой народной республики (ДНР) вышли на административную границу Донецкой области и соединились с российскими частями, после чего выход к морю для ВСУ был отрезан.
В мае постпред Крыма при президенте и вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР. Тогда же он допустил, что Киев может лишиться выхода к Азовскому морю после потери контроля над Херсонской областью и южной частью Запорожья.
Азовское море омывает южную часть Украины. Согласно заключенному в 2003 году договору, Азовское море и Керченский пролив «исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины». Этот же документ устанавливает границу между двумя государствами.
В конце мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, которую частично контролируют российские войска, Владимир Рогов выразил мнение, что Киев потерял выход к Азовскому морю навсегда. Он объяснил это тем, что Херсонская область (также занята российскими войсками) и Запорожье никогда не вернутся под контроль Украины.
Северо-запад Черного моря прилегает к территориям Румынии и Украины, у последней на нем расположены такие порты, как Одесса и Очаков, также в акваторию моря можно выйти по реке Южный Буг из города Николаева. В северо-западную часть Черного моря выходят некоторые порты российского Крыма, в том числе Евпатория и Севастополь.