Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря

По словам Георгия Мурадова, теперь оно находится в совместном пользовании России и ДНР. С 1 марта российские вооруженные силы блокируют выход ВСУ к Азовскому морю, омывающему южную часть Украины

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Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил «РИА Новости» постпред Крыма при президенте и вице-премьер республики Георгий Мурадов. «Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю», — пояснил он.

По словам Мурадова, Украина, вероятно, лишится выхода к Азовскому морю после потери контроля над Херсонской областью и южной частью Запорожской области.

Согласно заключенному в 2003 году договору, Азовское море и Керченский пролив «исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины». Этим же документом установлена граница.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». 1 марта в Минобороны заявили, что выход украинских войск к Азовскому морю был заблокирован после того, как отряды народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с частями российских вооруженных сил, «которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря».

Море омывает населенные пункты Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, в частности Мариуполь, о полном «освобождении» которого Минобороны России заявило 20 мая.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта. Назначенная в регионе после этого военно-гражданская администрация заявляет о намерении перейти в состав России. Российские вооруженные силы также контролируют некоторые части Запорожской области. Вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил о перспективах Запорожья и Херсона в «российской семье».