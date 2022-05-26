Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 25 мая, 15:55
«Уйдет Autodesk — будет сложно»: новые реалии цифровизации строительства Pro, 08:55
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 08:52
Пророссийские власти Запорожья сочли потерянным выход к морю для Киева Политика, 08:51
Гол Тарасенко при счете 0:3 спас «Сент-Луис» от вылета из Кубка Стэнли Спорт, 08:44
«Коммерсантъ» сообщил о задержании внука первого главы ЦБ за махинации Общество, 08:28
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 08:23
Роскомнадзор стал привлекать прокуроров к проверке блокировок в интернете Технологии и медиа, 08:21
Лучшие моменты финала Лиги конференций «Рома» — «Фейенорд» Спорт, 08:17
Продажи импортного пива в России упали за месяц на 30% Бизнес, 08:03
Росстат зафиксировал резкое подорожание соли Бизнес, 08:00
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 07:39
Глава МИД Китая призвал «не подливать масла в огонь» конфликта на Украине Политика, 07:38
Как живет приграничный Курск и его жители. Репортаж РБК Политика, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
Политика ,  
0 

Пророссийские власти Запорожья сочли потерянным выход к морю для Киева

Российские военнослужащие на набережной Скадовска, Херсонская область
Российские военнослужащие на набережной Скадовска, Херсонская область (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль Киева, Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Регион находится под частичным контролем российских военных.

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими», — заявил Рогов.

Путин расширил упрощенное гражданство на жителей Херсона и Запорожья
Политика
Фото:РИА Новости

Рогов выразил уверенность, что «после воссоединения» регионов с Россией Азовское море снова станет «исключительно внутренним морем Российской Федерации».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина намерена вернуть все свои территории. «Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — отметил он.

Спустя три месяца после начала спецоперации России на Украине под контролем российских сил находятся часть Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, почти полностью — Луганская область и вся Херсонская область.

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика

 

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Мультипликаторы «сдуваются»: как верно оценивать акции на падающем рынке
Статьи
Pro
Фото: Columbia Business School 6 вариантов лучше, чем 24: психолог Шина Айенгар — о парадоксе выбора
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Материалы к статье
Теги
Запорожская область Военная операция на Украине Азовское море
Материалы по теме
МАГАТЭ сообщило о тоннах плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении цехов «Мотор Сич» в Запорожье
Политика
В Запорожской области ввели бивалютную зону
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter