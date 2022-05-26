Пророссийские власти Запорожья сочли потерянным выход к морю для Киева

Российские военнослужащие на набережной Скадовска, Херсонская область (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль Киева, Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Регион находится под частичным контролем российских военных.

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими», — заявил Рогов.

Рогов выразил уверенность, что «после воссоединения» регионов с Россией Азовское море снова станет «исключительно внутренним морем Российской Федерации».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина намерена вернуть все свои территории. «Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — отметил он.

Спустя три месяца после начала спецоперации России на Украине под контролем российских сил находятся часть Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, почти полностью — Луганская область и вся Херсонская область.