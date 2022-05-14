Развожаев объяснил отсутствие командующего флотом на праздниках

Адмирал Осипов не участвовал в мероприятиях ко дню Черноморского флота, так как ему «не до социальных сетей и поздравлений», сообщил губернатор Севастополя

Игорь Осипов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Осипов не присутствовал на праздничных мероприятиях в честь 239-летия флота, которые накануне прошли в Севастополе, так как находится «на боевом посту», заявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

13 мая в Севастополе на площади Нахимова пошел концерт «в поддержку ВМФ и специальной военной операции», но адмирал там не присутствовал, сообщил глава города. «Наш командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Владимирович Осипов сейчас на боевом посту, и, конечно, ему сейчас не до социальных сетей и поздравлений, но уверен, он и наши черноморцы чувствуют нашу поддержку», — написал он.

9 мая парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принимал не Осипов, а его первый заместитель, начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Сергей Пинчук.

Днем ранее издание «Севастопольское благочиние» сообщило, что Осипов участвовал в церемонии выноса знамен на Сапун-Горе в рамках акции «Знамена Славы». Впоследствии имя Осипова из публикации убрали: вместо него, по данным издания, на мероприятии присутствовал врио заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитан I ранга Вячеслав Витольд (имя Осипова осталось в заметке в кешированной копии сайта, которая хранится в веб-архиве).

По утверждению источников Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Осипов не появлялся на публичных мероприятиях с момента затопления флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва».

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В ночь на 14 апреля российское Минобороны сообщило о серьезных повреждениях крейсера. По данным ведомства, на корабле произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас. Спустя сутки в министерстве заявили, что при буксировке в порт крейсер затонул: из-за повреждений корпуса корабль потерял равновесие на воде во время шторма. По данным министерства, из экипажа «Москвы» погиб один человек — старший мичман Иван Вахрушев, еще 27 пропали без вести. 396 членов экипажа эвакуировали.

Развожаев после гибели крейсера назвал «Москву» символом для жителей Севастополя, а также заявил, что гордится Черноморским флотом, Осиповым, моряками и военными.