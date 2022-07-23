Лавров увидел попытку сделать Черногорию и Македонию инструментом Запада

ЕС и НАТО пытаются сделать Черногорию и Северную Македонию «инструментом в антироссийской игре», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ассоциации Наше кино», опубликованном на сайте МИДа.

«Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. <...> Это то же самое, что пытались сделать из Украины и из ряда других восточно-европейских стран», — отметил Лавров.

Македония, по его словам, стала Северной Македонией ради того, чтобы вступить в ЕС. Однако ее туда не приняли, а вместо этого втянули в НАТО, «стали разогревать русофобские настроения, агрессивную политику» в отношении Москвы, указал министр.

Членство в Евросоюзе обещали и Черногории, но прежде «сказали, что надо вступить в НАТО, присоединиться к санкциям, занять позицию, которая откровенно носит антироссийский характер», добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Северная Македония (2005) и Черногория (2012) являются странами — кандидатами на присоединение к ЕС. Черногория вошла в НАТО в 2017 году, а Северная Македония — в 2020-м.

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