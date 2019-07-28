Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Премьер в воскресенье принял в Севастополе парад в честь Дня военно-морского флота. Украинский МИД назвал циничной цель поездки российского премьера на полуостров

Дмитрий Медведев во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня ВМФ (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Основная претензия украинской стороны в том, что визит Медведева на территории, которые Киев считает временно оккупированными Россией, не был согласован с властями Украины. «Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России», — говорится в заявлении.

Киев заявил о недопустимости несогласованных с украинской стороной поездок российских официальных лиц на «территорию Украины в ее международно признанных границах». Подобные поездки Киев называет «пренебрежением» принципами и нормами международного права.