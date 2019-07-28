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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Премьер в воскресенье принял в Севастополе парад в честь Дня военно-морского флота. Украинский МИД назвал циничной цель поездки российского премьера на полуостров
Дмитрий Медведев во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня ВМФ (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Основная претензия украинской стороны в том, что визит Медведева на территории, которые Киев считает временно оккупированными Россией, не был согласован с властями Украины. «Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России», — говорится в заявлении.

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Военно-морской парад в честь Дня ВМФ в городах России. Фоторепортаж

Киев заявил о недопустимости несогласованных с украинской стороной поездок российских официальных лиц на «территорию Украины в ее международно признанных границах». Подобные поездки Киев называет «пренебрежением» принципами и нормами международного права.

Политика
МИД Украины выразил протест из-за посещения Крыма Путиным

МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым. Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что Киев не вправе «указывать российскому руководству», как выстраивать график поездок «по регионам в собственном государстве».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: МИД Украины, День ВМФ, Дмитрий Медведев, Крым, протест
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