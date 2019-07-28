Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
Основная претензия украинской стороны в том, что визит Медведева на территории, которые Киев считает временно оккупированными Россией, не был согласован с властями Украины. «Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России», — говорится в заявлении.
Киев заявил о недопустимости несогласованных с украинской стороной поездок российских официальных лиц на «территорию Украины в ее международно признанных границах». Подобные поездки Киев называет «пренебрежением» принципами и нормами международного права.