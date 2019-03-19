МИД вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,43 0,07 EUR Бирж. 73,10 0,12 Brent 67,65 0,24% USD Нал. 65,18 63,89 EUR Нал. 73,91 72,73 USD ЦБ 64,32 -0,35 EUR ЦБ 73,00 -0,36 EUR/USD 1,1350 0,0008 BTC/USD Бирж. 4 081,80 8,20 IMOEX 2 488,12 0,18% RTSI 1 217,33 0,33% DJIA 26 096,36 0,70% Nasdaq 7 762,59 0,62%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,67%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+41,8%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,67%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+41,8%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 64,32 (-0,35) Quote, 15:36
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 73 (-0,36) Quote, 15:36
Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине Общество, 19:09 Новый глава Челябинской области назвал основные задачи в работе Политика, 19:09 МИД вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Политика, 19:02 У Binance большие проблемы: пользователи недовольны токенсейлом Celer Крипто, 18:45 СМИ сообщили об ордере на арест экс-главы ВФЛА Балахничева во Франции Общество, 18:44 «Внук и правнук чабанов»: 10 фактов о Нурсултане Назарбаеве Политика, 18:39 В Сирии заявили об аресте подозреваемых в убийстве американцев в Манбидже Политика, 18:37 Росстат изменит методологию расчета доходов россиян Экономика, 18:35 «Авангард» в шутку связал отставку Назарбаева с разгромом «Барыса» Спорт, 18:31 Глава Мурманской области написала заявление об отставке Политика, 18:31 Instagram разрешит пользователям заказывать товары в прямо в приложении Бизнес, 18:21 Медведев пообещал лично обсудить с «Яндексом» проблему пиратства Технологии и медиа, 18:19 «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС Технологии и медиа, 18:17 Греф назвал финансовое оздоровление Utair единственным вариантом Бизнес, 18:16
Политика ,  
0 
МИД вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России вернул министерству иностранных дел Украины ноту протеста, которая была направлена в связи с поездкой президента Владимира Путин в Крым. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что документ возвращен «без рассмотрения и реакции». «Ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве», — подчеркивается в сообщении. В МИДе также призвали украинскую сторону «признать реальность».

Политика
МИД Украины назвал поездку Путина в Крым несогласованной

Речь идет о протесте, который Киев выразил 18 марта в связи с «очередным не согласованным с Украиной» визитом Путина в Крым. На Украине сочли приезд Путина «нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «циничным и демонстративным пренебрежением» принципами и нормами международного права.

Путин приезжал в Крым в рамках празднования пятилетия присоединения полуострова к России. В ходе визита президент в том числе дал старт работе двух новых ТЭС — Балаклавской и Таврической. Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Киев результаты голосования не признает.

Теги: МИД Украины, Крым, протест, Владимир Путин
Материалы по теме
Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договоренностей»
Политика
МИД Украины выразил протест из-за посещения Крыма Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter