МИД вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России вернул министерству иностранных дел Украины ноту протеста, которая была направлена в связи с поездкой президента Владимира Путин в Крым. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что документ возвращен «без рассмотрения и реакции». «Ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве», — подчеркивается в сообщении. В МИДе также призвали украинскую сторону «признать реальность».

Речь идет о протесте, который Киев выразил 18 марта в связи с «очередным не согласованным с Украиной» визитом Путина в Крым. На Украине сочли приезд Путина «нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «циничным и демонстративным пренебрежением» принципами и нормами международного права.

Путин приезжал в Крым в рамках празднования пятилетия присоединения полуострова к России. В ходе визита президент в том числе дал старт работе двух новых ТЭС — Балаклавской и Таврической. Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Киев результаты голосования не признает.