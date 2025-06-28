Приказавшему обстрелять пляж в Севастополе командиру ВСУ заочно дали срок

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпушу за ракетные удары по Курской области, нанесенные в ноябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

«Установлено, что в ноябре 2024 года <…> под личным руководством Карпуши подчиненные ему военнослужащие с использованием состоящего на вооружении бригады оперативно-тактического комплекса иностранного производства совершили не менее семи прицельных пусков тактических ракет по местам расположения российских военнослужащих и военной техники, а также гражданскому объекту в Курской области», — сказано в сообщении ведомства.

В результате ударов несколько человек погибли, еще несколько получили вред здоровью разной степени тяжести.

Карпушу признали признан виновным по ч. 2 ст. 205 УК (теракт в составе организованной группы, повлекший причинение значительного ущерба) и ч. 3 той же статьи (теракт, повлекший смерть нескольких человек). Ранее его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Против Карпуши в России возбуждено еще одно дело, оно связано с его приказом обстрелять пляж в Севастополе.

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