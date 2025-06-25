Водитель «КАМАЗа» пострадал при ударе украинского дрона в Курской области
Украинский дрон атаковал автомобильную дорогу Бобрава — Белая Беловского района. Об этом рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
В результате удара травмы получил 52-летний мужчина, которые ехал на «КАМАЗе». У него слепое осколочное ранение левого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. В ближайшее время пострадавший будет доставлен в Курскую областную больницу.
Ранее сообщалось о похожей атаке FPV-дроном по дорогам Кореновского района. В СК России заявили, что удар был прицельно нанесен по месту водителя. В результате погибла женщина, которая управляла автомобилем.
Также Александр Хинштейн сообщал в своем телеграм-канале об атаке дронов на Курскую область в ночь с 23 на 24 июня. Были повреждены два частных дома в Курске и фельдшерско-акушерский пункт. Хинштейн уточнил, что пострадавших нет.
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