 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Водитель «КАМАЗа» пострадал при ударе украинского дрона в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Украинский дрон атаковал автомобильную дорогу Бобрава — Белая Беловского района. Об этом рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В результате удара травмы получил 52-летний мужчина, которые ехал на «КАМАЗе». У него слепое осколочное ранение левого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. В ближайшее время пострадавший будет доставлен в Курскую областную больницу.

СК заявил, что при ударе БПЛА в Курской области ВСУ целились по водителю
Общество

Ранее сообщалось о похожей атаке FPV-дроном по дорогам Кореновского района. В СК России заявили, что удар был прицельно нанесен по месту водителя. В результате погибла женщина, которая управляла автомобилем.

Также Александр Хинштейн сообщал в своем телеграм-канале об атаке дронов на Курскую область в ночь с 23 на 24 июня. Были повреждены два частных дома в Курске и фельдшерско-акушерский пункт. Хинштейн уточнил, что пострадавших нет.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Совкова
Курская область Россия ВСУ дроны
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
СК заявил, что при ударе БПЛА в Курской области ВСУ целились по водителю
Общество
Медцентр пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область
Политика
При перехвате дрона над Курском поврежден многоквартирный дом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
Британия не дала укрыть от дождя застрявший в Индии F-35 из-за технологий Политика, 15:06
МТС построила первую российскую базовую станцию 5G Технологии и медиа, 15:04
Россиянка попала на Свентек в четвертьфинале турнира в Германии Спорт, 15:01
Израиль признал Центробанк Ирана террористической организацией Политика, 15:00
Что означают новые поручения Путина по налогамПодписка на РБК, 14:57
Чем российский рынок информбезопасности может привлечь инвесторов Отрасли, 14:55
Во Франции отменили поезда в Бельгию и Британию из-за кражи кабеля Общество, 14:55
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
НАТО смягчило формулировки в адрес России в коммюнике саммита в Гааге Политика, 14:52
Как облачные платформы меняют рынок партнерского маркетинга Отрасли, 14:49
Как работает гарантийная поддержка предпринимателей в столице Отрасли, 14:49
Как инновации трансформируют экономику регионов: кейсы и меры поддержки Отрасли, 14:49
Умерла первый замгендиректора «России сегодня» Галина Кожина Общество, 14:44
Пасечник объявил о запрете продажи терминалов Starlink в ЛНР Политика, 14:37
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30