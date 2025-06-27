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Переговоры России и США ,  
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Путин заявил о большом уважении к Трампу за его мужество

Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonah Elkowitz / Shutterstock)

Президент России Владимир Путин заявил, что с большим уважением относится к своему американскому коллеге Дональду Трампу, поскольку тот прошел очень тяжелый и опасный путь при возвращении к власти.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

«Я отношусь к действующему президенту Соединенных Штатов с большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом. Мы все это хорошо знаем. Вплоть до того, что пережил покушение, причем не одно покушение на его жизнь. Он мужественный человек, это ясно», — сказал президент России.

Путин заявил о большом уважении к Трампу за его мужество
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По словам Путина, он готов встретиться с американским коллегой, но переговоры следует подготовить.

«Я всегда открыт к контактам, к встречам. Знаю, что и господин Трамп тоже говорил о возможности встреч. Ну, я так же, как и он, считаю, что такие встречи нужно готовить», — заявил он.

Трамп искренне старается помочь с урегулированием ситуации на Украине, отметил российский президент. «То, что он делает внутри страны, то, что он делает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса — мы, конечно, все это очень ценим», — подчеркнул президент.

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Полина Минаева
Владимир Путин Дональд Трамп Россия США
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
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