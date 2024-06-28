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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о возвращении из России осужденного за диверсию в Крыму

Сюжет
Военная операция на Украине
Нариман Джелялов в 2022-м получил 17-летний срок за участие в диверсии на газопроводе в Крыму. Теперь он на Украине. Всего Киев вернул десять человек
Нариман Джелялов
Нариман Джелялов (Фото: president.gov.by)

На Украину вернулись десять человек, среди которых — заместитель председателя меджлиса крымскотатарского народа (признан экстремистской организацией, его деятельность на территории России запрещена) Нариман Джелялов, сообщил президент страны Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Джелялов получил 17 лет лишения свободы в сентябре 2022 года. Его осудили вместе с еще двумя фигурантами по делу о подрыве газопровода в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, который произошел в августе 2021-го. Джелялова задержали в сентябре того же года. ФСБ утверждала, что диверсия была совершена при содействии Главного управления разведки Минобороны Украины, Джелялов был посредником.

Еще четыре вернувшихся на Украину — это Елена Пех (женщину с таким именем и фамилией, проживавшую в Углегорске Донецкой области, искали через программу «Жди меня») и Валерий Матюшенко (его Киев просил обменять еще в 2020 году; Зеленский пишет, что оба находились в России с 2017–2018 годов) и священники Украинской греко-католической церкви из Бердянска Богдан Гелета и Иван Левицкий, оказавшиеся в России после начала специальной военной операции.

Кроме того, Киев вернул пятерых украинцев, которые были задержаны и лишены свободы в Белоруссии: это Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

РБК обратился за комментарием к занимающемуся вопросами обмена между Россией и Украиной депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву и в пресс-службу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Зеленский отметил, что помощь в возврате этих людей оказал Ватикан. Москалькова ранее сообщала, что встречалась с послом Ватикана в России, архиепископом Джованни Д’Аниелло, по поводу обмена священниками между Москвой и Киевом — двух православных на двух католических.

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Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 25 июня. Каждая сторона передала 90 человек. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

В середине месяца Москалькова публиковала список из 430 украинских военнопленных, которых Россия готова вернуть. Она публично обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой содействовать в проведении обмена.

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Владимир Зеленский обмен пленными Украина Крым диверсия
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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