Москалькова и представитель Ватикана обсудили обмен священниками с Киевом
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова встретилась с послом Ватикана в России архиепископом Джованни Д’Аниелло, они обсудили обмен священниками между Москвой и Киевом.
«Центральное место в обсуждении тем гуманитарного плана заняли вопросы российско-украинского обмена находящихся в изоляции двух православных священников и двух священников Украинской греко-католической церкви», — рассказала Москалькова в телеграм-канале.
О том, что российская сторона предложила Киеву провести обмен двух католических священников на двух православных, омбудсмен сообщила 23 мая. Украинская сторона, по ее словам, не дала согласия.
Кроме того, Киев на тот момент несколько месяцев не забирал в рамках обмена пленными 500 своих военных, отметила Москалькова.
31 мая стороны провели обмен пленными. В Россию вернулись 75 военнослужащих, Украине тоже были переданы 75 человек. В тот же день Москва и Киев обменялись телами погибших. Россия вернула 45 тел своих военных, Украина — 212 тел своих военных.
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