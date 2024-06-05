 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова и представитель Ватикана обсудили обмен священниками с Киевом

Сюжет
Военная операция на Украине

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова встретилась с послом Ватикана в России архиепископом Джованни Д’Аниелло, они обсудили обмен священниками между Москвой и Киевом.

«Центральное место в обсуждении тем гуманитарного плана заняли вопросы российско-украинского обмена находящихся в изоляции двух православных священников и двух священников Украинской греко-католической церкви», — рассказала Москалькова в телеграм-канале.

Минобороны сообщило о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной
Политика
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

О том, что российская сторона предложила Киеву провести обмен двух католических священников на двух православных, омбудсмен сообщила 23 мая. Украинская сторона, по ее словам, не дала согласия.

Кроме того, Киев на тот момент несколько месяцев не забирал в рамках обмена пленными 500 своих военных, отметила Москалькова.

31 мая стороны провели обмен пленными. В Россию вернулись 75 военнослужащих, Украине тоже были переданы 75 человек. В тот же день Москва и Киев обменялись телами погибших. Россия вернула 45 тел своих военных, Украина — 212 тел своих военных.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
Татьяна Москалькова Ватикан священники Украина обмен
Материалы по теме
Кадры обмена пленными между Россией и Украиной
Политика
Россия вернула 75 военнослужащих в рамках обмена с Украиной
Политика
Москалькова обвинила Украину в срыве обмена пленными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Американский разведывательный беспилотник заметили над Черным морем Политика, 07:36
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 07:19
«Мягкие навыки» могут быть признаком низкого интеллекта, выяснили ученые Pro, 07:00
Бывший президент МТС перешел на работу в структуру «Альфа-Групп» Технологии и медиа, 07:00
Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море Общество, 06:58
В Китае заявили о десятках стран, поддерживающий план Пекина по Украине Политика, 06:39
Москалькова и представитель Ватикана обсудили обмен священниками с Киевом Политика, 06:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Forbes назвал «чудо-оружием» российские авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000 Политика, 06:06
МГУ опустился на третье место в рейтинге вузов по зарплатам айтишников Общество, 06:01
Четверо иностранных студентов утонули в реке в Великом Новгороде Общество, 05:59
В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России Политика, 05:22
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Воронежу Политика, 05:20
На суде по делу Хантера Байдена показали его фотографии с кокаином Политика, 05:05
Военные назвали эффективное оружие против украинских дронов Политика, 04:56