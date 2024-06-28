Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США

Путин не ставил будильник, чтобы проснуться под утро и посмотреть дебаты Трампа и Байдена, это событие — внутреннее дело США, заявил Песков. При этом он пообещал ознакомиться со всеми заявлениями по итогам мероприятия

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Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа не относятся к категории главных вопросов российской повестки дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не события нашей повестки дня. У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны и которые актуальны для нас. Это те вопросы, которыми занимается наш президент. Дебаты в США к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак», — сказал он.

Пресс-секретарь президента отказался давать предварительные оценки прошедшим дебатам. «Это внутреннее дело Соединенных Штатов, это избирательная кампания Соединенных Штатов. И мы никогда не вмешивались в избирательные кампании Соединенных Штатов. Если вы помните, неоднократно даже были расследования в самих США, там многие обвиняли Россию, потом они проводили дорогостоящие кампании и потом сами же приходили к выводу, что никакого вмешательства не зафиксировано, — отметил Песков. — Не собираемся делать это и на этот раз».

Песков при этом пообещал ознакомиться со всеми заявлениями официальных лиц США по итогам прошедшего мероприятия.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). В ходе своих выступлений действующий и бывший президенты США по семь раз упомянули Владимира Путина, Трамп 16 раз говорил о России, а Байден ни одного. Зрители телеканала присудили победу в дебатах республиканцу, а члены и спонсоры Демократической партии задумались о замене кандидата на предстоящих выборах. Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов писала о разочаровании в ЕС прошедшим событием.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально Байдена и Трампа не выдвигали партии в качестве своих кандидатов, однако ожидается, что именно они станут главными претендентами на этот пост. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% избирателей считают 81-летнего действующего президента США слишком старым, 59% называли экс-главу Белого дома слишком опасным.