Белгородцам раздадут огнетушители для ликвидации последствий атак БПЛА

Жителям приграничных районов Белгородской области раздадут огнетушители, поскольку пожарные с техникой порой не могут приезжать туда из-за риска попасть под удар, сообщил Гладков

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Жителям приграничных районов Белгородской области раздадут почти 5 тыс. огнетушителей для тушения пожаров после атак украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В последнее время главной угрозой стали FPV-дроны, которые бьют по частным жилым домам, по автомобилям, по мирному населению. Есть населенные пункты, где при возгорании частных домов даже невозможно обеспечить заезд спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар. Эти огнетушители мы раздадим по домам в тех населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости вдоль границы, для оперативного принятия решений», — рассказал Гладков.

Он уточнил, что 1 тыс. огнетушителей была приобретена на средства областного бюджета, 2 тыс. штук направили в регион власти Самарской области, 1,75 тыс. штук — руководство Ярославской области.

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам. Только за прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 82 боеприпасов и 28 беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали два человека, разрушения установлены в 21 жилом помещении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. В Белгороде и городах области с начала года устанавливают железобетонные укрытия.