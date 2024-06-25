Гладков заявил о массированной атаке дронов в Белгороде

В результате ударов дронов пострадала женщина, ее госпитализировали. В Белгороде и Белгородском районе повреждены пять многоэтажных домов, частный дом, два коммерческих объекта, четыре автомобиля

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — рассказал он.

По его словам, в Белгороде повреждены четыре многоквартирных дома, в четырех квартирах выбиты окна. Также есть повреждения частного дома и двух коммерческих объектов. Кроме того, посечены четыре автомобиля, нарушена работа линии газоснабжения.

Зафиксированы повреждения окон в трех квартирах в многоэтажном доме в поселке Северный.

В регионе опасность атаки дронов была объявлена около 23:00 24 июня. После этого в Белгороде были слышны взрывы. Такой же режим действует в соседних Курской и Воронежской областях. Там об ударах или уничтожении беспилотников не сообщалось. В 1:40 в Белгородской области отменили опасность атаки дронов.

Около 0:50 в регионе также был запущен сигнал ракетной опасности. Как сообщало «РИА Новости», в городе снова прогремели взрывы. В 1:22 ракетную опасность отменили.