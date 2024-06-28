Суд в Гааге приостановил процесс выдачи ордера на арест Нетаньяху

Досудебный трибунал отложил принятие решения о выдаче ордера на арест Нетаньяху в связи с обращением Лондона, оспаривающего юрисдикцию МУС в этом вопросе. Другие страны могут предоставить свои наблюдения до 12 июля

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Досудебный трибунал Международного уголовного суда (МУС) отложил принятие решения о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях. Запрос об этом поступил 20 мая от прокурора МУС Карима Хана.

В решении досудебного трибунала говорится, что 10 июня Великобритания, назвав себя «другом суда» (amicus curiae, лицо, оказывающее содействие суду), подала заявление, где оспаривает юрисдикцию МУС в отношении граждан Израиля «в обстоятельствах, когда Палестина не может осуществлять уголовную юрисдикцию в отношении граждан Израиля в соответствии с соглашениями в Осло».

Соглашения в Осло были заключены в 1993 и 1995 годах. По итогам «Осло-1» Израиль согласился на создание официального палестинского правительства для управления Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также начал вывод войск из созданной палестинской автономии. «Осло-2» предусматривало создание палестинского временного самоуправления на палестинских территориях. Сектор Газа контролирует исламистская группировка ХАМАС, бойцы которой 7 октября 2023 года напали на южные территории Израиля. С тех пор Тель-Авив ведет войну с движением на территории эксклава. Западный берег реки Иордан — под контролем конкурирующей с ХАМАС партии Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) во главе с Махмудом Аббасом.

Досудебный трибунал предоставил Британии и другим странам срок до 12 июля для предоставления своих наблюдений. Судьи подчеркнули, что это решение не является «открытым призывом» для представления материалов, но разрешение Лондону подать свои замечания может привести к аналогичным просьбам со стороны других «друзей суда», поэтому для них также устанавливается срок до 12 июля.

Кроме того, несмотря на то что обычно процедура выдачи ордера на арест держится в секрете, в данном случае МУС допустил, что заключения других стран и весь процесс обсуждения могут быть обнародованы.

The Jerusalem Post отмечает, что в связи с таким решением задержка может продлиться «месяцы», поскольку против выдачи ордера на арест Нетаньяху выступили США и другие союзники Израиля.

20 мая Карим Хан запросил ордера на арест как Нетаньяху и Галланта, так и лидеров ХАМАС по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Сам Нетаньяху после этого заявил о «новом антисемитизме». Власти США сочли возмутительным решение прокурора. Палата представителей одобрила законопроект о введении санкций против МУС. Однако в Белом доме не поддержали инициативу, сочтя введение санкций неэффективным инструментом.

США и Израиль, как и Россия, не ратифицировали основополагающий документ МУС — Римский статут.