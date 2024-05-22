Володин прокомментировал выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху

Вячеслав Володин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

США всегда использовали Международный уголовный суд (МУС) как инструмент достижения своих целей, но теперь, когда объектом преследования стал лидер союзника Вашингтона, «схема дала сбой», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей. <...> Но в нынешней ситуации удобная для американцев схема дала сбой», — написал он в телеграм-канале. Володин назвал МУС одной из «карманных структур», которые Вашингтон используют «в виде декорации для управления миром».

По мнению спикера Госдумы, это недопустимо. «Только укрепление многополярного и справедливого мироустройства позволит избавиться от политического мошенничества Соединенных Штатов и решить многие глобальные проблемы», — заключил он.

Ранее, 20 мая, судьи МУС запросили арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также руководства ХАМАС, в частности лидера движения Яхьи Синвара. Всем предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Американские власти сочли возмутительными планы МУС арестовать Нетаньяху, подчеркнув, что между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента.

И Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году.