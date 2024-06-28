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Политика ,  
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Глава Буйнакска уволился после массового отравления водой

Глава Буйнакска сложил полномочия после массового отравления водой из-под крана
Нургудаев покинул должность 28 июня, он возглавлял город с 2017 года. В начале июня в Буйнакске произошло массовое отравление водой из-под крана, пострадали почти 300 человек
Исламудин Нургудаев&nbsp;
Исламудин Нургудаев  (Фото: gorod_buynaksk / VK)

Мэр города Буйнакск в Дагестане Исламудин Нургудаев досрочно сложил полномочия по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации города во «ВКонтакте».

Должность главы города Нургудаев покинул 28 июня.

На сайте городского округа Буйнакск Нургудаев до сих пор значится его главой.

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РБК обратился за комментарием в администрацию Буйнакска.

Нургудаев родился 6 января 1974 года в селе Гведыш Тляратинского района Дагестанской АССР. В 1997 году поступил на экономический факультет Дагестанского государственного университета, который окончил в 2002 году.

В правительство Дагестана пришел в 2015 году, став замглавы министерства мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Дагестана. Спустя год Нургудаева избрали депутатом народного собрания Дагестана от Буйнакска.

В 2017 году стал врио первого замглавы Буйнакска, исполняющим обязанности главы городского округа. Через месяц, в августе того же года, он стал главой города.

В середине июня в Буйнакске сотни людей отравились водой из-под крана. В воду попали возбудители кишечной инфекции, лабораторные исследования выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы.

Нургудаев тогда пояснил в эфире телеканала РБК, что заражение вызвали аварии на внутренних сетях подачи воды, которые, в свою очередь, происходят из-за ветхости. По его подсчетам, коммуникации в городе почти на 70–80% находятся в ветхом состоянии, по всему Буйнакску требуется заменить около 30 км труб.

Всего в городе отравились более 270 человек, 84 из них госпитализировали. Следственный комитет завел уголовное дело об оказании «Буйнакскводоканалом» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса). Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В «Буйнакскводоканале» прошли обыски.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Виктория Хабарова
Дагестан Буйнакск сложение полномочий мэр города массовое отравление
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