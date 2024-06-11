В Буйнакске из-за отравления отправили на карантин детские учреждения

Детские учреждения Буйнакска отправили на карантин из-за массового отравления. Отравились более 270 человек, госпитализированы 84. Предварительно, они отравились водопроводной водой. Создана оперативная группа

Все детские учреждения Буйнакска переведут на карантин в связи с массовым отравлением, такое решение приняли по итогам совещания с участием главы Дагестана Сергея Меликова, говорится в телеграм-канале его администрации.

Создан оперативный штаб, в него вошли городские службы, Роспотребнадзор, Минздрав, Минстрой и МЧС. Предварительно, причиной отравления стала водопроводная вода. Отобранные пробы воды находятся в лаборатории, после результатов исследований примут дополнительные решения, в том числе по очистке.

«Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением. После вспышки в город была направлена бригада эпидемиологов и инфекционистов РЦИБ. <...> В Буйнакске начато фагирование интести-бактериофагом и вакцинация от гепатита А. Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды», — сказано в публикации.

Следственный комитет сообщал, что всего в Буйнакске отравились более 270 человек, 30 из них госпитализированы. К вечеру 10 июня число госпитализированных увеличилось до 84. По данным администрации главы Дагестана, состояние пациентов быстро улучшается после начала терапии. Некоторые обращались к врачам по поводу выписки, но медики настаивают на том, чтобы они оставались под наблюдением хотя бы в течение суток.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании «Буйнакскводоканалом» услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК, до двух лет лишения свободы).

В Дагестане регулярно происходят массовые отравления. Глава региона Сергей Меликов в 2021 году заявил, что «условия жизни значительной части жителей не отвечают минимальным запросам цивилизации»: по его словам, «большая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живет без нормальной канализации».