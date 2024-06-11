Мэр Буйнакска назвал причину массового отравления

Раздача бутилированной воды населению города Буйнакск (Фото: gorodbuynaksk / Telegram)

Массовое отравление водой в Буйнакске произошло из-за аварий на внутренних сетях подачи воды, которые, в свою очередь, происходят из-за ветхости коммуникаций, сообщил мэр города Исламудин Нургудаев в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК. Согласно его подсчетам, коммуникации почти на 70–80% находятся в ветхом состоянии, всего необходимо заменить около 30 км труб по всему Буйнакску.

В Роспотребнадзоре заявили днем 11 июня, что причиной отравления стала вода, в которую попали возбудители кишечной инфекции. Исследования проб продолжается.

В ведомстве сообщили, что выработан комплекс первоочередных мер, включая подвоз воды для питья, промывку водовода, введен карантин в детских садах, также проводится вакцинация для предотвращения распространения гепатита А. Роспотребнадзор призывает пить только кипяченную и бутилированную воду.

Утром того же дня управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что лабораторные исследования после массового отравления в Буйнакске выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы. Из результатов эпидемиологического расследования следует, что вспышка кишечной инфекции связана с аварией на магистральном водоводе, идущем от резервуаров с чистой водой.

Накануне управление СК по Дагестану отмечало, что пострадавшие жители Буйнакска, которых госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции, пили водопроводную воду. Отравились более 270 человек, из них 30 госпитализировали, в том числе 21 ребенка, позже число доставленных в больницу возросло до 84. В «Буйнакскводоканале» прошли обыски.

В республике не в первый раз в анализах пострадавших детей находят возбудителей дизентерии и ротавирусы. Глава региона Сергей Меликов в апреле 2021 года говорил, что за несколько месяцев произошло четыре случая массовых отравлений, а все они произошли по причине «именно воды». «Эти отравления происходят также и по причине того, что владельцы домов индивидуального жилого строительства сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей», — говорил он тогда.