 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Мэр Буйнакска назвал причину массового отравления

Мэр Буйнакска: отравление водой произошло из-за ветхого состояния коммуникаций
Раздача бутилированной воды&nbsp;населению города Буйнакск
Раздача бутилированной воды населению города Буйнакск (Фото: gorodbuynaksk / Telegram)

Массовое отравление водой в Буйнакске произошло из-за аварий на внутренних сетях подачи воды, которые, в свою очередь, происходят из-за ветхости коммуникаций, сообщил мэр города Исламудин Нургудаев в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК. Согласно его подсчетам, коммуникации почти на 70–80% находятся в ветхом состоянии, всего необходимо заменить около 30 км труб по всему Буйнакску.

В Роспотребнадзоре заявили днем 11 июня, что причиной отравления стала вода, в которую попали возбудители кишечной инфекции. Исследования проб продолжается.

В ведомстве сообщили, что выработан комплекс первоочередных мер, включая подвоз воды для питья, промывку водовода, введен карантин в детских садах, также проводится вакцинация для предотвращения распространения гепатита А. Роспотребнадзор призывает пить только кипяченную и бутилированную воду.

Утром того же дня управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что лабораторные исследования после массового отравления в Буйнакске выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы. Из результатов эпидемиологического расследования следует, что вспышка кишечной инфекции связана с аварией на магистральном водоводе, идущем от резервуаров с чистой водой.

СК сообщил, что в Буйнакске люди массово отравились водой из-под крана
Общество
Фото:Башир Алиев / NewsTeam / РИА Новости

Накануне управление СК по Дагестану отмечало, что пострадавшие жители Буйнакска, которых госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции, пили водопроводную воду. Отравились более 270 человек, из них 30 госпитализировали, в том числе 21 ребенка, позже число доставленных в больницу возросло до 84. В «Буйнакскводоканале» прошли обыски.

В республике не в первый раз в анализах пострадавших детей находят возбудителей дизентерии и ротавирусы. Глава региона Сергей Меликов в апреле 2021 года говорил, что за несколько месяцев произошло четыре случая массовых отравлений, а все они произошли по причине «именно воды». «Эти отравления происходят также и по причине того, что владельцы домов индивидуального жилого строительства сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей», — говорил он тогда.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
ротавирус Дагестан дизентерия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Дагестане нашли дизентерию и ротавирусы после питья воды из-под крана
Общество
В Дагестане отменили приговор суда после смерти осужденного и адвоката
Общество
Против директора оператора водоснабжения Дагестана завели дело о взятках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 16:47
Mtavari сообщил о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией Политика, 22:40
Работника ФСИН арестовали за призывы к терроризму из-за статуса WhatsApp Политика, 22:30
Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой о русских Политика, 22:12
В Киеве заявили о потере миллиардов гривен из-за серого экспорта зерна Политика, 22:07
Армения и США повысят отношения до уровня стратегического партнерства Политика, 21:55
Центр «зеленого кольца»: каким будет новый жилой район City Bay РБК и City Bay, 21:41
Польша получила второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения Политика, 21:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нацвалюты и кредиты: о каких трендах на индийском рынке рассказал «Сбер» Отрасли, 21:26
Мэр Буйнакска назвал причину массового отравления Общество, 21:25
Осужденная в России Грайнер попала в состав сборной США на Олимпиаду Спорт, 21:20
Путин объяснил снижение товарооборота с Турцией Политика, 21:15
Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом Политика, 21:00
Сборная Украины разгромно победила в последнем матче перед Евро-2024 Спорт, 20:56
В Минобороны Словакии посчитали незаконной передачу Киеву 13 МиГ-29 Политика, 20:55