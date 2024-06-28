Украина несет тяжелые потери и утрачивает контроль над «великолепными городами с золотыми куполами», сказал Трамп и обвинил в этом Байдена

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Президент Джо Байден поставил США в сложное положение, поскольку Украина не побеждает в конфликте с Россией, заявил Дональд Трамп на первых дебатах перед выборами президента США.

«У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально. Они потеряли так много людей, они потеряли эти великолепные города с золотыми куполами, которым тысяча лет, и все из-за него и его глупых решений», — сказал Трамп.

При этом бывший президент не согласился с предложениями российского лидера Владимира Путина относительно путей урегулирования конфликта. Среди условий мира Путин назвал вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и официальный отказ от этих регионов, нейтральный и безъядерный статус Украины, а также снятие международных санкций с России.

Трамп назвал такую позицию неприемлемой, но возложил ответственность за начало конфликта на Байдена: «Он ничего не сделал, чтобы остановить это. И на самом деле, я думаю, он поощрял Россию к вступлению в войну. Я расскажу вам, что произошло. Он так плохо поступил с Афганистаном, это был такой ужасный, должно быть, позорный момент в истории страны».

Байден призвал не допустить победы России на Украине и задался вопросом, какое будущее ожидает Белоруссию и страны НАТО, если предотвратить это не получится? .

Киев назвал предложения Путина ультиматумом, идеи которого прежде уже озвучивались. Российские власти называют победу России неизбежной.