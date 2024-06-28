Байден назвал Путина «преступником» и спросил о будущем Белоруссии

Байден заявил о желании Путина получить «всю Украину» и задался вопросом: что будет с Белоруссией, если Россия победит?

Джо Байден (Фото: Marco Bello / Reuters)

Россия намерена «восстановить то, что было частью советской империи», она хочет «не часть, а всю Украину», заявил американский президент Джо Байден на первых президентских дебатах. CNN ведет трансляцию на YouTube.

«Это то, чего он хочет. И потом вы думаете, что он на этом остановится? Вы думаете, он остановится, если захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что происходит с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО?», — задался вопросом Байден.

Он добавил, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой».

Байден снова назвал российского президента «военным преступником».

Байден уже оскорблял Путина подобным образом, например, весной 2022 года. В Кремле реагировали на этой критикой. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Кто так обзывается, тот так и называется», — отвечал Путин.

Президент России в июне предложил Украине условия мира, среди которых был вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, снятие международных санкций с России, демилитаризация и «денацификация». Киев отказался от обсуждения этих предложений.