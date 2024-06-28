Байден назвал Путина «преступником» и спросил о будущем Белоруссии
Россия намерена «восстановить то, что было частью советской империи», она хочет «не часть, а всю Украину», заявил американский президент Джо Байден на первых президентских дебатах. CNN ведет трансляцию на YouTube.
«Это то, чего он хочет. И потом вы думаете, что он на этом остановится? Вы думаете, он остановится, если захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что происходит с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО?», — задался вопросом Байден.
Он добавил, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой».
Байден снова назвал российского президента «военным преступником».
Байден уже оскорблял Путина подобным образом, например, весной 2022 года. В Кремле реагировали на этой критикой. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.
«Кто так обзывается, тот так и называется», — отвечал Путин.
Президент России в июне предложил Украине условия мира, среди которых был вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, снятие международных санкций с России, демилитаризация и «денацификация». Киев отказался от обсуждения этих предложений.
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