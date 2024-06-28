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Война санкций ,  
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ЕС анонсировал новый санкционный режим против России

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Война санкций
Брюссель осудил любую гибридную деятельность и заявил о намерении разработать новый санкционный режим против Москвы «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом». Россия считает санкции незаконными

ЕС намерен разработать новый санкционный режим против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом», говорится в заявлении по итогам саммита ЕС.

В нем подчеркивается, что Евросовет осуждает любую гибридную деятельность, направленную против Евросоюза и его партнеров, включая «запугивание, саботаж, подрывную деятельность, манипулирование информацией, дезинформацию и кибердеятельность, а также инструментализацию миграции».

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Технологии и медиа
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Европейский союз также продолжит тесно сотрудничать с партнерами в целях выявления и противодействия гибридной деятельности третьих стран, включая ложный нарратив и дезинформацию», — говорится в заявлении.

В мае НАТО обвинило Россию в гибридной деятельности на территории стран-союзников, включая Великобританию, Германию, Чехию, Эстонию, Латвию и Литву. Среди гибридных операций альянс перечислил саботаж, кампании по дезинформации и киберугрозы и пообещал дать индивидуальный и коллективный ответ. Там подчеркнули, что действия Москвы не помешают союзникам продолжать поддерживать Киев.

В мае 2022 года глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Запад объявил России тотальную гибридную войну. В январе этого года он говорил о превращении «гибридной войны» в «почти настоящую». Москва считает западные санкции незаконными.

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Елена Чернышова
санкции против России ЕС гибридная война
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