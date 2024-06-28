ЕС анонсировал новый санкционный режим против России
ЕС намерен разработать новый санкционный режим против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом», говорится в заявлении по итогам саммита ЕС.
В нем подчеркивается, что Евросовет осуждает любую гибридную деятельность, направленную против Евросоюза и его партнеров, включая «запугивание, саботаж, подрывную деятельность, манипулирование информацией, дезинформацию и кибердеятельность, а также инструментализацию миграции».
«Европейский союз также продолжит тесно сотрудничать с партнерами в целях выявления и противодействия гибридной деятельности третьих стран, включая ложный нарратив и дезинформацию», — говорится в заявлении.
В мае НАТО обвинило Россию в гибридной деятельности на территории стран-союзников, включая Великобританию, Германию, Чехию, Эстонию, Латвию и Литву. Среди гибридных операций альянс перечислил саботаж, кампании по дезинформации и киберугрозы и пообещал дать индивидуальный и коллективный ответ. Там подчеркнули, что действия Москвы не помешают союзникам продолжать поддерживать Киев.
В мае 2022 года глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Запад объявил России тотальную гибридную войну. В январе этого года он говорил о превращении «гибридной войны» в «почти настоящую». Москва считает западные санкции незаконными.
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ