Россия и Иран подписали стратегический газовый меморандум
«Газпром» и Национальная газовая компания Ирана (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран, сообщила пресс-служба российской компании.
«Стороны исходят из развития в дальнейшем долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. В ходе визита также состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра нефти Ирана Джавада Оуджи. Стороны обсудили первоочередные шаги по реализации меморандума и другие направления сотрудничества в энергетической сфере», — сказано в сообщении.
Иран имеет собственные газовые месторождения и добывает около 260 млрд кубометров газа ежегодно, из которых 18 млрд кубометров идут на экспорт. Несмотря на это, страна сталкивается с дефицитом: в прошлом году ежедневная нехватка достигала 250 млн кубометров, а в этом году не будет хватать 300 млн кубометров в сутки.
Внутреннее потребление газа в республике с населением около 89 млн человек одно из самых больших в мире из-за слабой представленности альтернативных источников энергии: 68% энергопотребления страны зависит от газа. Для сравнения: в Турции (около 85 млн населения) потребляют в пять раз меньше газа, в Канаде (около 39 млн) — вдвое меньше. Значительный объем газа в Иране теряется на этапе добычи и транспортировки — около 25 млрд кубометров в год.
Иран рассчитывает создать на своей территории газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменистаном. Вице-премьер Александр Новак в мае 2023 года не исключил добычу иранского газа в рамках хаба на юге Ирана при участии российских компаний. «Идея есть, она прорабатывается, но требует времени, чтобы облачить в конкретные формы», — говорил он.
В марте прошлого года министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран рассчитывает на «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России. В рамках таких поставок государства могут поменяться рынками сбыта, чтобы сэкономить время и средства клиентов на скорости доставки и сократить логистические расходы. Также своповые поставки могут позволить обеспечить поставки ресурсов на те рынки, куда прямые продажи невозможны.
О том, что Москва и Тегеран могут договориться о своповых поставках нефти и газа еще в октябре 2022 года, говорил Новак. Вице-премьер уточнял, что на первом этапе речь может идти о 5 млн т нефти и 10 млрд куб. м газа. Иран предлагал России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию, аналогичные тем, которые идут из Туркмении в Азербайджан через территорию Ирана.
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