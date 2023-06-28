МИД напомнил о правах россиян в ответ на вопрос об экстрадиции Пригожина

Официальный представитель ведомства Мария Захарова также сообщила, что МИД не располагает информацией о том, где находится Пригожин. Добиваться экстрадиции США пообещали американские власти

Евгений Пригожин (Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Любой россиянин не подлежит выдаче другим государствам и имеет право рассчитывать на содействие в защите от неправомерных попыток привлечения его к уголовной ответственности за рубежом, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о планах США добиваться экстрадиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Захарову также спросили, известно ли Министерству иностранных дел о местонахождении Пригожина. «У меня по поводу местонахождения информации нет, как вы понимаете, это не компетенция МИДа», — отметила она.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер накануне заявил, что США будут добиваться выдачи им основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашения об экстрадиции.

И Пригожин, и ЧВК «Вагнер» находятся под санкциями США и ЕС. Кроме того, в январе Вашингтон объявил частную военную компанию транснациональной преступной организацией.

Власти США также обвиняют «Агентство интернет-исследований» (так называемая фабрика троллей, Пригожин весной признался, что является ее создателем) во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Бизнесмен это опровергал.

Позже Пригожин пояснил, что создал агентство «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада». В середине 2022 года Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о вмешательстве бизнесмена или связанных с ним организаций в выборы в США.

В конце июня Пригожин уехал в Белоруссию. До этого, 23 июня, он обвинил «военное руководство» России в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление, назвав провокацией. Днем позже силы частной военной компании блокировали Ростов-на-Дону, а Пригожин заявил о планах идти на Москву. Президент Владимир Путин называл произошедшее «вооруженным мятежом».

В тот же день после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин развернул силы ЧВК «Вагнер» и объявил об их уходе в тыловые лагеря. Дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) против него было прекращено.