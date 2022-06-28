Путин подписал закон об упрощенном ВНЖ для иностранных ИТ-специалистов

Вид на жительство по упрощенной процедуре смогут получить и их родственники. Айтишникам не нужно будет получать разрешение на временное проживание

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Президент России Владимир Путин подписал закон «О правовом положении иностранных граждан в России», согласно которому зарубежные ИТ-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо иностранных ИТ-специалистов на получение вида на жительство по упрощенной процедуре, согласно документу, могут рассчитывать члены их семей, включая супруга, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков.

Согласно закону, иностранным ИТ-специалистам, которые работают в российских компаниях с соответствующей аккредитацией, не нужно будет получать разрешение на временное проживание (остальным иностранцам для получения вида на жительство нужно не менее года прожить в России на основании разрешения на временное проживание). Также на них не будет распространяться правило о том, что они могут быть трудоустроены только при наличии разрешения на работу или патента.

Кроме того, вид на жительство будет аннулирован, если иностранные сотрудники расторгли трудовой или гражданско-правовой договор и не заключили новый с аналогичной организацией в течение 30 дней. В этом случае вид на жительство аннулируют и для членов их семей.

Поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в России» разработали МВД и Минтруд. 25 апреля документ рассмотрели участники заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности, а 15 июня его поддержала Госдума.

Согласно исследованию ассоциации компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт», опубликованному в конце мая, за первое полугодие этого года из России уедут около 40 тыс. ИТ-специалистов. Как отмечается в исследовании, основная масса уехавших ИТ-специалистов являются сотрудниками центров разработки зарубежных компаний, материнские структуры которых приняли решение о закрытии офисов в России.