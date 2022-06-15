Госдума поддержала упрощенную выдачу ВНЖ иностранным ИТ-специалистам

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Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон об упрощенном получении вида на жительство для иностранных ИТ-специалистов и членов их семей, говорится на сайте нижней палаты. Теперь проект должны рассмотреть в Совете Федерации.

Мера будет распространяться на специалистов, которые работают в российских компаниях с соответствующей аккредитацией, а также членов их семей, включая супруга, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Также законопроект позволит работодателям нанимать зарубежных специалистов без разрешения на привлечение и использование иностранцев. Сами специалисты в случае принятия закона смогут работать в России без соответствующего разрешения или патента.

Кроме того, авторы инициативы предлагают аннулировать вид на жительство, если иностранные сотрудники расторгли трудовой или гражданско-правовой договор и не заключили новый с аналогичной организацией в течение 30 дней. В этом случае вид на жительство аннулируют и для членов их семей.

По действующим нормам ВНЖ по упрощенной схеме могут получить иностранцы — высококвалифицированные специалисты и члены их семей, а также представители утвержденного списка востребованных профессий. Всем остальным для получения вида на жительство нужно не менее года прожить в России на основании разрешения на временное проживание.

Поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России» разработали МВД и Минтруд. 25 апреля документ рассмотрели участники заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности, а тремя днями позднее внесли в Госдуму.