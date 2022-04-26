Иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство в России

В правительстве разработан законопроект о выдаче вида на жительство иностранным айтишникам по упрощенной схеме. Участники рынка считают, что новые правила могут привлечь в страну в основном ИТ-специалистов из стран СНГ

Фото: Spencer Platt / Getty Images

МВД и Минтруд разработали поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России», согласно которым зарубежные ИТ-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Документ рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник, 25 апреля, следует из ее материалов (копия есть у РБК, содержание документа подтвердили два источника, знакомых с повесткой комиссии).

Источник РБК в аппарате правительства сообщил, что законопроект был одобрен. РБК направил запрос в МВД, Минтруд, правительство, а также в Минцифры.

Какие изменения предлагает проект

Законопроект предполагает, что иностранным ИТ-специалистам, работающим в российских ИТ-компаниях с соответствующей аккредитацией, для получения вида на жительство не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Если сотрудник расторгнет трудовой договор и через 30 дней после этого не найдет новую работу в другой аккредитованной организации, вид на жительство будет аннулирован. По действующей формулировке закона, чтобы получить вид на жительство, иностранным гражданам нужно год прожить в России на основании разрешения на временное проживание, за исключением бывших граждан СССР, детей граждан России, высококвалифицированных специалистов и членов их семей, выпускников российских вузов и ряда других категорий.

Также поправки предполагают, что работодатель получит право привлекать и использовать зарубежных ИТ-специалистов без разрешения на использование иностранных работников, а последние смогут работать без соответствующего разрешения или патента (сейчас такой порядок применим к сотрудникам дипломатических представительств; аккредитованных в России журналистов и др.). Из пояснительной записки следует, что иностранный ИТ-специалист, заключивший трудовой договор или гражданско-правовой договор с аккредитованной организацией, сможет обратиться в территориальный орган МВД для подачи заявления о выдаче вида на жительство в упрощенном порядке.

Из материалов к заседанию правительственной комиссии следует, что к отдельным положениям проекта были замечания. Так, в отзыве Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве указано, что документ не устанавливает каких-либо ограничений в отношении профессии, специальности, знаний и навыков иностранного гражданина, то есть вид на жительство по упрощенному порядку смогут получать не только специалисты в сфере информационных технологий, но и, например, уборщики, бухгалтеры, психологи, являющиеся сотрудниками ИТ-компаний. На эту же неточность обратили внимание и представители государственно-правового управления президента России и управления по обеспечению конституционных прав граждан.

Читайте на РБК Pro Pro Вы хотите признать санкции форс-мажором. Как действовать Вы хотите признать санкции форс-мажором. Как действовать Инструкции Pro Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году Статьи Pro В России двузначная инфляция. Какие активы могут от нее застраховать В России двузначная инфляция. Какие активы могут от нее застраховать Статьи Pro Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Исследования Pro В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос Статьи Pro Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером Статьи Pro НДФЛ по-новому: на что компаниям обратить внимание после марта 2022 года НДФЛ по-новому: на что компаниям обратить внимание после марта 2022 года Статьи Pro 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы Статьи

Нужны ли иностранные ИТ-специалисты

Предложение выдавать иностранным ИТ-специалистам вид на жительство в упрощенном порядке впервые прозвучало весной 2021 года во время обсуждения так называемого второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Как тогда пояснял «Ведомостям» представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко, инициатива нужна, чтобы привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов для работы в России и, «по возможности, создать условия для возвращения тех, кто уехал работать за рубеж». Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли был одобрен осенью прошлого года, и необходимость упрощения процедур получения вида на жительства была одним из его пунктов.

В начале 2021 года представители Минцифры оценивали дефицит квалифицированных ИТ-кадров в России от 500 тыс. до 1 млн человек в год. После начала специальной военной операции на Украине в конце февраля отток ИТ-специалистов из России начал расти. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в течение марта из страны могли уехать 50–70 тыс. таких специалистов, а в апреле — еще 70–100 тыс. человек. Однако, как заявил в понедельник, 25 апреля, Чернышенко, выступая на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, уехавшие после начала спецоперации ИТ-специалисты начинают возвращаться. «Мы с радостью ждем обратно не только наших соотечественников, которые все чаще теперь возвращаются, тех, которые в начале уехали, не понимая перспективы, но и приглашаем иностранных ИТ-специалистов», — цитирует «Интерфакс» вице-премьера. В начале марта президент России утвердил так называемый третий пакет мер поддержки ИТ, который предусматривает отсрочку от призыва для сотрудников ИТ-компаний, льготную ипотеку, снижение налогов и др.

Представитель HeadHunter считает, что в условиях широкого распространения удаленного формата работы в ИТ-секторе предлагаемый упрощенный порядок получения вида на жительство может стать незначительным преимуществом. Однако председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская называют упрощение получения вида на жительство «правильной мерой». «У нас есть зарубежные разработчики из Казахстана, Украины, Молдавии. Они либо работают на удаленке, тогда проблем нет. Либо, если они хотят [приехать] жить в Россию, то приходится заполнять огромное число документов», — пояснила Касперская.

По словам Марии Григорович, руководителя департамента подбора и адаптации персонала компании Softline, которая привлекает специалистов из других стран, в том числе Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, часть их граждан «с удовольствием рассматривают Россию для работы и переезжают вместе с семьями». «Если законопроект будет принят, то увеличится мобильность трудовых ресурсов и обогатится российский рынок труда. Тем более, это русскоговорящие кандидаты, которых легче адаптировать; у них хороший ИТ-опыт, который интересен российским работодателям», — отметила Григорович.

Как поясняет руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростылев, во время подготовки инициативы по упрощению выдачи вида на жительство речь шла о привлечении людей с необходимой квалификацией из бывших советских республик. «Задача состояла в том, чтобы привлечь специалистов из стран со сравнимым или более низким уровнем жизни, чем в России, то есть из стран ближнего зарубежья. Привлечь специалистов из Европы — такой задачи не было», — заключает он.