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Политика ,  
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Мишустин напомнил о сокращении 30 тыс. госслужащих

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Результатом административной реформы стало сокращение около 30 тыс. госслужащих. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти. И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тыс. государственных служащих», — сказал он.

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Мишустин отметил, что такого результата удалось добиться только в первый год реформы, после чего власти «продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности».

О старте реформы госаппарата для повышения его эффективности стало известно в конце 2020 года, однако о том, что численность госслужащих необходимо сокращать, власти говорили и раньше.

За время реформирования были, в частности, уволены два замминистра финансов Андрей Круглов и Антон Дроздов. В соответствующем распоряжении премьер-министра говорилось, что чиновники уволены в связи с сокращением их постов.

Кроме того, в ноябре 2020 года были ликвидированы Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Функции агентств были переданы Минцифры.

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В прошлом году о результатах реформы рассказал вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По итогам реформы были сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы замруководителей федеральных ведомств. Помимо этого сократили штатную численность центральных аппаратов (на 213 единиц) и территориальных органов (на 31 642 единицы).

Теги
правительство Михаил Мишустин Совет Федерации административная реформа

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