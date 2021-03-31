Вице-премьер Григоренко сообщил о сокращении госаппарата на 10%

По словам Григоренко, это одно из самых масштабных сокращений численности госаппарата за последние годы. В рамках реформы также были сокращены 66 структурных подразделений

Дмитрий Григоренко (Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС)

Численность госслужащих в результате реформы госаппарата сократилась почти на 10%, сообщил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью «Известиям».

По итогам изменений были сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы замруководителей федеральных ведомств. Помимо этого, сократили штатную численность центральных аппаратов (на 213 единиц) и территориальных органов (на 31 642 единицы). «Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% — это одно из самых масштабных сокращений за последние годы», — заключил вице-премьер.

Григоренко подчеркнул, что сокращения проводились за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы. «<...> это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму», — отметил он.

Перед стартом реформы в правительстве пришли к выводу, что штатная численность госструктур не соответствует их функциям, а число руководителей во многих ведомствах завышено. «Избыточная цепочка начальников снижала оперативность и увеличивала административные издержки», — отметил вице-премьер.