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Политика ,  
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Вице-премьер Григоренко сообщил о сокращении госаппарата на 10%

По словам Григоренко, это одно из самых масштабных сокращений численности госаппарата за последние годы. В рамках реформы также были сокращены 66 структурных подразделений
Дмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко (Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС)

Численность госслужащих в результате реформы госаппарата сократилась почти на 10%, сообщил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью «Известиям».

По итогам изменений были сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы замруководителей федеральных ведомств. Помимо этого, сократили штатную численность центральных аппаратов (на 213 единиц) и территориальных органов (на 31 642 единицы). «Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% — это одно из самых масштабных сокращений за последние годы», — заключил вице-премьер.

Григоренко подчеркнул, что сокращения проводились за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы. «<...> это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму», — отметил он.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Перед стартом реформы в правительстве пришли к выводу, что штатная численность госструктур не соответствует их функциям, а число руководителей во многих ведомствах завышено. «Избыточная цепочка начальников снижала оперативность и увеличивала административные издержки», — отметил вице-премьер.

Кроме того, по словам Григоренко, во многих ведомствах была завышена численность обеспечивающих подразделений, также неэффективно использовались 20% должностей в центральных аппаратах и до 12% — в территориальных органах.

О старте реформы госаппарата для повышения его эффективности стало известно в конце 2020 года, однако о том, что численность госслужащих необходимо сокращать власти говорили и раньше.

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За время реформирования были, в частности, уволены два замминистра финансов Андрей Круглов и Антон Дроздов. В соответствующем распоряжении премьер-министра говорилось, что чиновники уволены в связи с сокращением их постов.

Кроме того, в ноябре 2020 года были ликвидированы Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Функции агентств были переданы Минцифры.

Автор
Мария Лисицына
Дмитрий Григоренко административная реформа госслужащие
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